Загрузка... В воскресенье в Литве местами были побиты прежние рекорды тепла 🔊 Воспроизвести



В минувшее воскресенье на трех метеорологических станциях в Литве были превышены все прежние рекорды тепла, сообщает Гидрометеорологическая служба.



По ее данным, в Биржай было 6,8 градуса выше нуля, что превысило рекорд прошлого года – 6,3 градуса.



В Клайпеде было 7,8 градуса тепла – это превысило рекорд тепла 1995 года (6,4 градуса).



Рекорд был побит и в Паланге, где было 9 градусов тепла. Прежний рекорд составлял плюс 6,8 градуса.



Метеорологи уже говорили, что 2019 год стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, а обусловлено это глобальным потеплением климата.



Самым тёплым за всю историю метеонаблюдений был и январь этого года. В минувшее воскресенье на трех метеорологических станциях в Литве были превышены все прежние рекорды тепла, сообщает Гидрометеорологическая служба.По ее данным, в Биржай было 6,8 градуса выше нуля, что превысило рекорд прошлого года – 6,3 градуса.В Клайпеде было 7,8 градуса тепла – это превысило рекорд тепла 1995 года (6,4 градуса).Рекорд был побит и в Паланге, где было 9 градусов тепла. Прежний рекорд составлял плюс 6,8 градуса.Метеорологи уже говорили, что 2019 год стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, а обусловлено это глобальным потеплением климата.Самым тёплым за всю историю метеонаблюдений был и январь этого года. Загрузка... BNS Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: изменения, климат, погода География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии