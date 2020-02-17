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Из-за коронавируса Национальный драматический театр Литвы отменил гастроли в Китае



Национальный драматический театр Литвы (НДТЛ) из-за угрозы коронавируса отменил гастроли в Китае, которые были рассчитаны на месяц.

В Китае планировалось показать спектакль "Медведь", гастроли согласовывались более года.

"Было намечено посетить со спектаклем пять городов Китая и показать его восемь раз. На некоторые спектакли билеты уже были раскуплены. Решение отменить гастроли было принято вместе с организаторами гастролей в Китае", – говорится в распространённом НДТЛ сообщении.

Отправиться в Китай труппа НДТЛ должна была в конце апреля, а вернуться в – в конце мая.

Общее число смертей от коронавируса в Китае возросло до 1770, а число заразившихся во всем мире уже составило почти 71 тысячу человек.
BNS
Категории: культура, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Китай, театр, гастроли, литовцы, вирус, пандемия
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 февраля, 14:30

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