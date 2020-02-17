Из-за коронавируса Национальный драматический театр Литвы отменил гастроли в Китае 🔊 Воспроизвести



Национальный драматический театр Литвы (НДТЛ) из-за угрозы коронавируса отменил гастроли в Китае, которые были рассчитаны на месяц.



В Китае планировалось показать спектакль "Медведь", гастроли согласовывались более года.



"Было намечено посетить со спектаклем пять городов Китая и показать его восемь раз. На некоторые спектакли билеты уже были раскуплены. Решение отменить гастроли было принято вместе с организаторами гастролей в Китае", – говорится в распространённом НДТЛ сообщении.



Отправиться в Китай труппа НДТЛ должна была в конце апреля, а вернуться в – в конце мая.



Общее число смертей от коронавируса в Китае возросло до 1770, а число заразившихся во всем мире уже составило почти 71 тысячу человек. Национальный драматический театр Литвы (НДТЛ) из-за угрозы коронавируса отменил гастроли в Китае, которые были рассчитаны на месяц.В Китае планировалось показать спектакль "Медведь", гастроли согласовывались более года."Было намечено посетить со спектаклем пять городов Китая и показать его восемь раз. На некоторые спектакли билеты уже были раскуплены. Решение отменить гастроли было принято вместе с организаторами гастролей в Китае", – говорится в распространённом НДТЛ сообщении.Отправиться в Китай труппа НДТЛ должна была в конце апреля, а вернуться в – в конце мая.Общее число смертей от коронавируса в Китае возросло до 1770, а число заразившихся во всем мире уже составило почти 71 тысячу человек. BNS Категории: культура, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, театр, гастроли, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии