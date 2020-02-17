Война против БелАЭС продолжается 🔊 Воспроизвести



Созданное литовскими консерваторами, либералами и общественными деятелями Движение против Белорусской АЭС (БелАЭС) на первом съезде в минувшую субботу постановило обратиться с письмом к президенту Беларуси Александру Лукашенко, а также собрать подписи под петицией для Европарламента (ЕП).



"Мы с этого дня начнем сбор подписей под петицией против БелАЭС, она у нас переведена на четыре языка. И в соседних странах, и в Евросоюзе (ЕС) мы будем собирать подписи. Срок собора этих подписей – до 20 апреля, чтобы успеть к годовщине Чернобыля (катастрофы на Чернобыльской АЭС – ред.), чтобы после всех оборотов в столицах ЕС мы могли представить это вместе с Пятрасом Ауштрявичюсом и, надеюсь, с Витаутасом Ландсбергисом, в ЕП", – сказал на пресс-конференции после съезда член сейма, консерватор Жигимантас Павилёнис. Созданное литовскими консерваторами, либералами и общественными деятелями Движение против Белорусской АЭС (БелАЭС) на первом съезде в минувшую субботу постановило обратиться с письмом к президенту Беларуси Александру Лукашенко, а также собрать подписи под петицией для Европарламента (ЕП)."Мы с этого дня начнем сбор подписей под петицией против БелАЭС, она у нас переведена на четыре языка. И в соседних странах, и в Евросоюзе (ЕС) мы будем собирать подписи. Срок собора этих подписей – до 20 апреля, чтобы успеть к годовщине Чернобыля (катастрофы на Чернобыльской АЭС – ред.), чтобы после всех оборотов в столицах ЕС мы могли представить это вместе с Пятрасом Ауштрявичюсом и, надеюсь, с Витаутасом Ландсбергисом, в ЕП", – сказал на пресс-конференции после съезда член сейма, консерватор Жигимантас Павилёнис. "Мы также приняли декларацию, в которой изложены все цели нашего движения, и в конце заседания от имени всего движения мы приняли открытое письмо А. Лукашенко, которое на белорусском языке вручим, видимо, на следующей неделе, посольству Беларуси, чтобы они передали своему шефу", – сказал он.



В адресованном А. Лукашенко письме говорится, что "антиостровецкое (БелАЭС построена в Островце – ред.) общественное движение в Литве не является антибелорусским", оно желает Беларуси "экономического и духовного благосостояния".



"Мы понимаем, что эгоистичное руководство Кремля пользуется более слабым пространством и ресурсами Беларуси. Нам известно, что для Беларуси как государства и народа уготованы и другие ловушки, но среди них особенно угрожающей является авантюра "Росатома" в Островце. Мы предлагаем не форсировать запуск первого энергоблока этой АЭС в условиях игнорирования международных требований к безопасности и нашего доброго соседства", – говорится в письме.



В нем также предлагается решать проблему БелАЭС в плоскости отношений Беларуси и Литвы, а также Беларуси и ЕС.



"Чтобы решение было лучше, нужно время. Изыщите его", – говорится в письме.



Председатель Верховного совета - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис сказал на пресс-конференции, что строительство АЭС вблизи литовской границы – "это большая издёвка".



"Островецкая афера – большая издёвка: вы маленькие, вы бессильные, вы ничего не можете сделать, а мы что захотим, то и будем делать. А мы говорим, что может сделать – мы сопротивляемся и неизвестно, будет ли у вас так безусловно получаться, мы не пугаемся издёвки", – сказал В. Ландсбергис на пресс-конференции.



В первом съезде Движения против БелАЭС также участвовали бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сигнатарий независимости Беларуси, глава центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько, представитель христианских демократов Беларуси Павел Северинец и др.



Участников съезда поздравили по телефону лауреат Нобелевской премии, проживающая в Беларуси писатель Светлана Алексиевич, а также председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.



Политики и общественные деятели 1 февраля учредили общественное движение, целью которого является сопротивление БелАЭС, несмотря на то, что первый реактор этой станции планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.



В декабре прошлого года Беларусь объявила, что ядерное топливо для первого реактора БелАЭС должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а сам реактор намечается ввести в эксплуатацию в этом году.



Литва стоит на позиции, что АЭС в Беларуси строится без соблюдения требований безопасности, международных обязательств. Минск эти претензии отклоняет.



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По поводу строительства вблизи границы с Литвой, в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич сказала, что человечество не усвоило уроки Чернобыля.



"Когда я узнала о строительстве БелАЭС, для меня стало очевидно, что человечество не усвоило уроки Чернобыля, и я в очередной раз поняла, что те, кто это задумал и это осуществляет, совершенно не приняли в расчет уроки Чернобыля", – сказала С. Алексиевич.



На состоявшемся в сейме Литвы в субботу первом съезде Движения против БелАЭС состоялся сеанс телефонной связи с известной белорусской писательницей.



"Я бы хотела сказать, что я писатель, я написала книгу "Чернобыльская молитва" о Чернобыле, о его зоне, которую я исходила вдоль и поперек. И мне было совершенно ясно, что эти технологии идут вразрез с нашей моралью, психологией, ценностями, потому что я видела землю, с которой человек уже ушёл и вернётся, возможно, лишь спустя много, много столетий", – сказала лауреат Нобелевской премии.



Она также добавила, что БелАЭС является "раздражающим элементом" со стороны Кремля, а Москва считает, что держит Беларусь "на коротком поводке".



"Мне кажется, что да, такой раздражающий элемент всегда имеет место. Особенно в политике Кремля. Особенно Кремль любит раздражать тех, с которыми не может расправиться, к которым не может прийти с военной техникой, как это было на Донбассе", – сказала С. Алексиевич.



"Кремль считает, что держит нас на коротком поводке", – сказала она.



С. Алексиевич ранее не раз критиковала строительство АЭС вблизи Литвы.



Белорусская писательница в 2015 году была удостоена престижной Нобелевской премии по литературе. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 193 раза Комментарии