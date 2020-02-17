Новая презентация «Антологии русской поэзии Литвы» 🔊 Воспроизвести







Недавно в Вильнюсской библиотеке имени Адама Мицкевича состоялась повторная презентация уникального издания, недавно вышедшего в свет – «Антологии русской поэзии Литвы».



Под сводами библиотеки вторая презентация книги была литературной в прямом смысле слова - минимум официальных речей и максимум поэзии. Сначала с приветственным словом ко всем обратились Владимир Кольцов-Навроцкий, профессор Павел Лавринец, атташе по культуре Посольства России Кира Ширшина.



Затем ведущая вечера Анна Тураносова-Абрас предоставила слово находящимся в зале современным поэтам - авторам издания. Последовала череда ярких выступлений - Георгия Почуева, Эльвиры Поздней, Сергея Лаврова, Натальи Русских-Аболиной, Нины Хижий, Надежды Кябликене и многих других поэтов. Под сводами библиотеки вторая презентация книги была литературной в прямом смысле слова - минимум официальных речей и максимум поэзии. Сначала с приветственным словом ко всем обратились Владимир Кольцов-Навроцкий, профессор Павел Лавринец, атташе по культуре Посольства России Кира Ширшина.Затем ведущая вечера Анна Тураносова-Абрас предоставила слово находящимся в зале современным поэтам - авторам издания. Последовала череда ярких выступлений - Георгия Почуева, Эльвиры Поздней, Сергея Лаврова, Натальи Русских-Аболиной, Нины Хижий, Надежды Кябликене и многих других поэтов.



Музыкальной частью мероприятия ведали Алиса Гладышева и ведущая вечера, исполнившие несколько своих романсов.



Инициатор антологии, этого беспрецедентного собрания стихотворных произведений свыше 300 авторов, так или иначе связанных с Литвой, - литературное объединение «Логос» во главе с Владимиром Кольцовым-Навроцким. Главный редактор антологии - поэт Анна Тураносова-Абрас.



При этом вспомнили и талантливых поэтов, ушедших от нас и вошедших в антологию посмертно, среди них - Валерий Срибный и Аль Озёрный. О них всем напомнили Э.Поздняя и Н.Кябликене. А С.Лавров, помимо своих стихов, почитал блистательные переводы с литовского одного из старейших поэтов Литвы, ветерана Алексея Гречука.Музыкальной частью мероприятия ведали Алиса Гладышева и ведущая вечера, исполнившие несколько своих романсов.Инициатор антологии, этого беспрецедентного собрания стихотворных произведений свыше 300 авторов, так или иначе связанных с Литвой, - литературное объединение «Логос» во главе с Владимиром Кольцовым-Навроцким. Главный редактор антологии - поэт Анна Тураносова-Абрас. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Анна Тураносова-Абрас, «Логос», Владимир Кольцов-Навроцкий, Павел Лавринец, «Антологии русской поэзии Литвы» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 171 раз Комментарии