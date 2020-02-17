Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Контролируемый российским энергетическим гигантом "Интер РАО" поставщик электроэнергии Inter RAO Lietuva в прошлом году получил 14 млн евро чистой прибыли – на 2,4 млн евро больше, чем в предыдущий год.



В прошлом году доходы компании от продаж составили 288,2 млн евро, в 2018 году они составили 240,7 млн евро, сообщила компания Inter RAO Lietuva.



В 2019 году предприятие продало в Литве 6428 гигаватт-часов электроэнергии, в 2018 году – 5315 гигаватт-часов.



Консолидированные результаты деятельности после аудита сообщила через Варшавскую биржу и вся группа предприятий Inter RAO Lietuva, в которую входят дочерние предприятия Inter RAO Latvia, Inter RAO Eesti, IRL Polska и Vydmantai wind park.



Группа сообщила, что в 2019 году во всех странах своей деятельности продала 8539 гигаватт-часов электроэнергии (в 2018 году – 6235 гигаватт-часов) и получила 317 млн евро выручки. В позапрошлом году выручка группы составила 288,3 млн евро. Контролируемый российским энергетическим гигантом "Интер РАО" поставщик электроэнергии Inter RAO Lietuva в прошлом году получил 14 млн евро чистой прибыли – на 2,4 млн евро больше, чем в предыдущий год.В прошлом году доходы компании от продаж составили 288,2 млн евро, в 2018 году они составили 240,7 млн евро, сообщила компания Inter RAO Lietuva.В 2019 году предприятие продало в Литве 6428 гигаватт-часов электроэнергии, в 2018 году – 5315 гигаватт-часов.Консолидированные результаты деятельности после аудита сообщила через Варшавскую биржу и вся группа предприятий Inter RAO Lietuva, в которую входят дочерние предприятия Inter RAO Latvia, Inter RAO Eesti, IRL Polska и Vydmantai wind park.Группа сообщила, что в 2019 году во всех странах своей деятельности продала 8539 гигаватт-часов электроэнергии (в 2018 году – 6235 гигаватт-часов) и получила 317 млн евро выручки. В позапрошлом году выручка группы составила 288,3 млн евро. Чистая прибыль группы в прошлом году составила 17,6 млн евро, то есть на 6,1 млн евро больше, чем в 2018 году.



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Один из крупнейших в Литве коммерческих банков SEB внедрил новую платформу информационных технологий (ИТ) и обновил интернет-банк. Работы по обновлению завершены в ночь на понедельник.



"Предоставление услуг по интернету мы возобновили в ночь на понедельник – на 6 часов раньше, чем планировалось (планировалось завершить работы по обновлению в 6 часов утра – BNS). Одновременно с платформой ИТ мы обновили и интернет-банк – его дизайн и часть функций", – сказал для пресс-релиза заместитель президента банка SEB, директор Службы помощи бизнесу и по финансовым вопросам Айварас Чичялис.



По его словам, отделения банков в понедельник начали работу в обычном режиме, сообщает банк.



Подготовительные работы по замене платформы ИТ банк SEB начал в 2017 году, за три года в нее инвестировано 40 млн евро.



С обновлением системы ИТ в Литве группа SEB завершила приведение в соответствие платформы ИТ в странах Балтии. Теперь она сможет быстрее представлять на рынке новые услуги, предлагать больше одинаковых решений в Литве, Латвии и Эстонии.



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Компания Busnex косвенно контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы предприятий аренды и торговли самолетами AviaAM Leasing, которая представляет в странах Балтии и Польши китайского производителя автобусов Yutong, надеется победить на первом конкурсе на покупки электроавтобусов.



"Первый конкурс на поставки автобусов мы должны выиграть в конце марта или начале апреля, а первые электроавтобусы мы поставим покупателям в конце этого года", – сказал BNS глава Busnex Симонас Раманаускас.



По его словам, сейчас компания участвует в трех конкурсах, однако предоставить другую информацию о них или о странах, которые в них участвуют, он отказался.



Компания Busnex уже купила у Yutong три электроавтобуса. Городской автобус на 80 мест и междугородний автобус на 58 мест доставлены в Литве в ноябре прошлого года, третий автобус должен быть доставлен в апреле. По словам С. Раманаускаса, в марте городской автобус намечается испытать в Таллине, а междугородний – в Риге.



По словам С. Раманаускаса, сейчас цель компании – закрепиться в странах Балтии и Польше, а в дальнейшем будет рассматриваться возможность расширения на рынки других стран.



Yutong также производит и предназначенные для аэропортов электроавтобусы и автобусы на дизельном топливе. С. Раманаускас сказал, что переговоры об их покупке идут с компанией аэропортовских наземных услуг Avia Solutions Group Baltic Ground Services (BGS).



У группы Yutong четыре завода, которые в день могут выпускать до 445 автобусов, включая 375 автобусов на новых источниках энергии. Группа недавно получила заказ на 88 электроавтобусов из норвежского Бергена.



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Контролируемая предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группа авиационных услуг Avia Solutions Group покупает предприятие Aviator, которое предоставляет авиауслуги в Северных странах.



Договор о приобретении предприятия у инвестиционного фонда Accent Equity 2008 L.P. подписан в понедельник, подтвердила BNS Avia Solutions Group.



Стоимость сделки не раскрывается.



Глава правления Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис сказал, что эта сделка расширит сеть станций наземного обслуживания.



"Эта сделка увеличивает масштаб и стоимость бизнеса наземного обслуживания самолетов Avia Solutions Group, состоящий сейчас из Aviator и Baltic Ground Services", – сказал Г. Жемялис для присланного BNS комментария.



Созданное в 2010 году предприятие Aviator работает в Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Великобритании. Его оборот в прошлом году составил около 150 млн евро, на предприятии занято более 2200 человек.



Avia Solutions Group в конце прошлого года заимствовала на международных рынках 300 млн долларов под 7,9% годовых. Это была первая международная эмиссия облигаций группы.



Консолидированная чистая прибыль Avia Solutions Group в 2018 году составила 14,05 млн евро – почти вдвое больше, чем в 2017 году, выручка группы возросла на 25% до 420 млн евро.



У предприятия 67 офисов и производственных цехов во всем мире, в группе работает более 5 тыс. человек.



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Литовскую пшеницу разрешено экспортировать в Бразилию – согласовано разрешение с этим государством Южной Америки, обладающим крупным рынком, сообщила литовская Государственная продовольственно-пищевая служба.



"Сейчас нужно передать эстафету литовским производителям и переработчикам зерна. Как бразильский, так и раннее открытый китайский рынки достаточно строги в вопросах фитосанитарных требований" – отметил в пресс-релизе министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис.



В прошлом году литовской пшенице был открыт китайский рынок. Туда было экспортировано более 300 тыс. тонн. Кроме того, инициирован процесс открытия китайского рынка для литовского ячменя, гороха и рапса.



Служба также присматривается к возможности экспорта гороха в Индию и Пакистан, а пшеницы – в США и Мексику.



По данным Службы растениеводства, в прошлом году литовская пшеница экспортировалась в 11 стран мира, объем ее экспорта составил почти 1,6 млн тонн.



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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, выросла 6%, но оставалась самой низкой среди Балтийских стран, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.



В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 10-16 февраля электроэнергия стоила в среднем 28,9 евро за мегаватт-час – на 37% больше, чем в такой же период 2019 года.



В Латвии и Эстонии электроэнергия тоже выросла но на 9% соответственно до 29,8 евро за мегаватт-час, а в Польше она упала на 5% до 42,1 евро. Цена в системе биржи Nord Pool снизилась на 24% до 12,4 евро, а в шведской ценовой зоне цена упала на 18% до 16,3 евро за мегаватт-час.



Потребление электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 1%.



Эти три страны вместе взятые на прошлой неделе выработали 55% всей потребленной в них электроэнергии (выработали 325 гигаватт-часов) – это на 2% меньше, чем на предыдущей неделе. Производство росло только в Литве – оно увеличилось на 43%, а в Латвии и Эстонии вторую неделю подряд оно падало, соответственно сократилось на 12 и 24%.



В Эстонии местная выработка обеспечила 38% всей потребности страны (71 гигаватт-час из 189 гигаватт-часов потребности), в Латвии – 92% (137 из 149 гигаватт-часов), в Литве – 46% (116 из 251 гигаватт-часа). Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии