Премьер Литвы С. Сквернялис взял двухнедельный отпуск 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквернялис с понедельника ушел в отпуск.



"Я буду проводить отпуск там, где считаю нужным проводить отпуск: и внутри стран, и за ее пределами. И, без сомнения, самое важное время – провести отпуск с семьей", – сказал глава правительства журналистам в прошлую среду.



С. Сквернялиса не было на работе уже в пятницу, 14 февраля.



Президент Гитанас Науседа предоставил ему дополнительный выходной день – "отцовский день", а с 17 февраля, понедельника, официально начался его отпуск.



По словам пресс-секретаря премьера Томаса Бержинскаса, в мероприятиях, приуроченных к Дню восстановления государства, 16 февраля, в воскресенье, премьер не участвовал, потому что уехал за рубеж.



Глава правительства должен выйти на работу 1 марта.



Во время его отпуска кабмин временно будет возглавлять министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Он сейчас также временно исполняет обязанности министра экономики и инноваций. Литовский премьер Саулюс Сквернялис с понедельника ушел в отпуск."Я буду проводить отпуск там, где считаю нужным проводить отпуск: и внутри стран, и за ее пределами. И, без сомнения, самое важное время – провести отпуск с семьей", – сказал глава правительства журналистам в прошлую среду.С. Сквернялиса не было на работе уже в пятницу, 14 февраля.Президент Гитанас Науседа предоставил ему дополнительный выходной день – "отцовский день", а с 17 февраля, понедельника, официально начался его отпуск.По словам пресс-секретаря премьера Томаса Бержинскаса, в мероприятиях, приуроченных к Дню восстановления государства, 16 февраля, в воскресенье, премьер не участвовал, потому что уехал за рубеж.Глава правительства должен выйти на работу 1 марта.Во время его отпуска кабмин временно будет возглавлять министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Он сейчас также временно исполняет обязанности министра экономики и инноваций. BNS Категории: политика, общество, дом и быт Ключевые слова: премьер, отпуск, заместители География: Литва — статья прочитана 201 раз Комментарии