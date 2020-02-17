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Самоубийств в Литве становится меньше, но их всё ещё заметно больше, чем в среднем в ЕС
Число самоубийств в Литве уменьшается, но всё ещё остается в несколько раз выше среднего показателя в Евросоюзе (ЕС).
По предварительным данным Института гигиены, в прошлом году в стране было зафиксировано 654 самоубийства, а в 2018 году – 683.
"С 2013 года показатель смертности в результате самоубийств с каждым годом снижается, в 2018 году, это последние окончательные данные, на 100 тысяч жителей приходилось 24 самоубийства, в абсолютных цифрах это 683 человека", – сказала BNS глава Отдела наблюдения за случаями смертей и их причинами Института гигиены Сандра Мекшрюнайте.
Данные за 2019 пока носят предварительный характер. По словам С. Мекшрюнайте, окончательные цифры, а также относительный показатель случаев самоубийств на 100 тыс. жителей станет известен в апреле.
В ЕС, по данным за 2016 год, в среднем на 100 тыс. жителей приходится 10 самоубийств, эти данные в августе будут обновлены статистикой за 2019 год.
По словам представителя Института гигиены, жители регионов Литвы сводят счеты с жизнью чаще, чем жители крупных городов, число самоубийств среди мужчин в 4-5 раз превышает число самоубийств среди женщин.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: рейтинг, самоубийства, страны
География: Литва
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