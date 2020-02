Загрузка... Спецслужбы Великобритании готовят Михаилу Ходорковскому участь Березовского 🔊 Воспроизвести khodorkovsky.com / MBK IP Limited



Скрывающийся в Лондоне от российского следствия экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский стремительно теряет свою ценность для британских спецслужб. Утратив доверие покровителей, беглый бизнесмен теперь годится только для роли «жертвы режима» и имеет все шансы разделить судьбу Бориса Березовского, также сбежавшего в Великобританию и найденного мертвым при загадочных обстоятельствах.



Сегодня уже очевидно, что над скрывающимся в Лондоне олигархом нависла огромная опасность: повторяя разрушительный путь Березовского, Ходорковский теперь рискует лишиться не только вывезенных капиталов, но и собственной жизни.



Об этом свидетельствует не только бесконечная череда громких провалов спонсируемой им майданной оппозиции и резко сменившаяся внутриполитическая ситуация в Великобритании, но и собственные ошибки Ходорковского, приведшие к многочисленным жертвам его болезненных амбиций. Скрывающийся в Лондоне от российского следствия экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский стремительно теряет свою ценность для британских спецслужб. Утратив доверие покровителей, беглый бизнесмен теперь годится только для роли «жертвы режима» и имеет все шансы разделить судьбу Бориса Березовского, также сбежавшего в Великобританию и найденного мертвым при загадочных обстоятельствах.Сегодня уже очевидно, что над скрывающимся в Лондоне олигархом нависла огромная опасность: повторяя разрушительный путь Березовского, Ходорковский теперь рискует лишиться не только вывезенных капиталов, но и собственной жизни.Об этом свидетельствует не только бесконечная череда громких провалов спонсируемой им майданной оппозиции и резко сменившаяся внутриполитическая ситуация в Великобритании, но и собственные ошибки Ходорковского, приведшие к многочисленным жертвам его болезненных амбиций. instagram.com / @m_khodorkovsky



Однозначный вердикт ЕСПЧ



Несмотря на все усилия со стороны правительств ЕС и США, из Ходорковского так и не удалось сделать жертву политического преследования. Европейский суд по правам человека трижды отказывался признать наличие даже малейшего политического мотива в деле ЮКОСа. Страсбург неизменно подтверждал выводы российского суда о том, что экс-совладелец компании целенаправленно и систематически занимался наглым воровством российской нефти и акций.



14 января 2020 года ЕСПЧ в очередной раз отказал Ходорковскому и его криминальному «коллеге» Платону Лебедеву в удовлетворении жалобы на второй приговор по «делу ЮКОСа». В итоге образ МБХ как оппозиционного политика, с таким трудом созданный западными спецслужбами и поддерживаемый на самом высоком уровне, был разрушен окончательно.



Так называемое «второе дело ЮКОСа» касалось отмывания денежных средств. В декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти и легализации выручки и осудил на 14 лет. Позднее суд уменьшил срок наказания до 11 лет, переквалифицировав обвинение в связи с либерализацией УК РФ.



Ходорковский и Лебедев добивались в ЕСПЧ, чтобы он квалифицировал второе дело против них как «политическое преследование». Однако «криминальная парочка» попала в собственную ловушку: ЕСПЧ не стал взыскивать с РФ компенсацию, поскольку не признал процесс против Ходорковского и Лебедева политически мотивированным.



В итоге Европейская инстанция так и не нашла в решении российского суда нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, на что так рассчитывал Ходорковский.



Протесты в центре Москвы Федор Ужов



Провал «цветной революции»



В течение нескольких последних лет беглый олигарх постоянно подводит своих британских кураторов, что вызывает у них все больше сомнений в целесообразности продолжения сотрудничества со своим подопечным. Так, одна из самых ответственных задач, которую они поставили перед Ходорковским в 2019 году, заключалась в запуске массовых протестов по всей России. Но эта затея полностью провалилась.



Предлогом для вышедшей на улицы молодежи стал отказ Центральной избирательной комиссии допустить до выборов т. н. «оппозиционных кандидатов», нарушивших правила сбора подписей. Однако украденные деньги акционеров ЮКОСа так и помогли оппозиции «зажечь» протесты в столице или где-то еще в стране. И таких примеров, дискредитирующих либералов в глазах общества, накопилось более чем достаточно.



Единственное, чем мог бы оправдаться некогда всесильный олигарх, это победа на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге своей давней протеже Натальи Грязневич, когда-то служившей у Ходорковского в движении «Открытая России» пресс-секретарем. Впрочем, кроме нескольких скандалов, сквернословия в адрес коллег и элементарного неумения работать с людьми на благо собственных избирателей, Грязневич так ничем и не отметилась.



Для «цветной революции» в России этого явно недостаточно, а значит Ходорковский быстро теряет очки в глазах собственных кураторов.



Тереза Мэй Global Look Press / Alberto Pezzali / ZUMAPRESS.com



Отставка Терезы Мэй



Еще один фактор, играющий против спонсора российской оппозиции, — это отставка летом прошлого года премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Именно Мэй, возглавлявшая с 2010 года МВД страны, согласовывала переезд Ходорковского в Лондон после того, как отбывавший тюремный срок за свои преступления был помилован президентом России Владимиром Путиным.



Под пристальным надзором МВД Великобритании и британских спецслужб бывший зэк из хозотряда сегежской ИК-7 начал в 2014 году свою деятельность против России из комфортного офиса в лондонском Мэйфэр.



По оценкам британских СМИ, Ходорковский был одним из тех семи сотен россиян, которые заключили «инвестиционное соглашение» с британскими властями. По нему, стоимость временного проживания для этих «инвесторов» составляла 2 млн фунтов стерлингов — в этом случае через каких-то пять лет можно было подать заявление на постоянное проживание. Но для особых случаев, когда требовалось сократить время ожидания всего до пары лет, стоимость возрастала до 10 млн фунтов стерлингов. Взамен «честные инвесторы» получали гарантии безопасности от уголовного преследования и протекцию правительства Великобритании.



Схемы движения на секретные счета в британские офшоры миллиардных денежных потоков, приобретенных нечестным или откровенно мошенническим путем в ходе разнообразных приватизаций, «цветных революций» и переделов собственности в многочисленных странах по всему миру, начали разрабатывать еще с 2008 года при премьер-министре Гордоне Брауне.



Только за первые семь лет работы этой «инвестиционной схемой первого уровня» ею воспользовалось более 3000 миллиардеров со всего мира, которые перекачали через офшорные трасты Гибралтара совершенно фантастические объемы неподотчетных капиталов. При этом Мэй никак не проверяла источники денег, поступающих в Великобританию по этой схеме. Ее ведомство заявляло, что это обязанность банков, а банкиры, в свою очередь, кивали на министерство внутренних дел.



С отставкой Терезы Мэй в британское правительство пришли новые люди, с которыми Ходорковский не имеет должных деловых связей, а все его прошлые заслуги больше не принимаются в расчет. Вот почему после схода с политической сцены его покровителей беглый олигарх начал превращаться из «дойной коровы» в крайне опасного свидетеля. Он владеет информацией о схемах теневого финансирования и коррупции среди лондонской верхушки, о деятельности многочисленных офшоров в Ирландии, Гибралтаре, на Каймановых и Британских Виргинских островах, острове Гернси и многих других «финансовых заначках» британской короны.



Массовые убийства британцев



Еще несколько лет назад благодаря покровительству британской верхушки даже такой хладнокровный заказчик многочисленных убийств, как Ходорковский, чувствовал себя в Лондоне совершенно комфортно. Местные спецслужбы годами спокойно закрывали глаза на то, что за ним тянется длинный кровавый след: от России до Великобритании и Центральноафриканской Республики.



Одной из первых жертв, которую связывают с Ходорковским, еще в 2004 году стал его личный юрист, британец Стивен Кертис. Он лично занимался офшорными финансовыми операциями Ходорковского. Сотни миллионов долларов прибыли от продажи нефти ЮКОСа, как установили российские следователи, были выведены из России через офшорные счета, зарегистрированные Кертисом в Гибралтаре, на Каймановых островах и на острове Мэн.



В марте 2004 года Стивен Кертис погиб в авиакатастрофе при весьма странных обстоятельствах, разбившись на своем личном вертолете. Исследование обломков вертолета Кертиса почти не пролило света на причины катастрофы. В ноябре 2005 года большое следственное жюри вынесло заключение о закрытии дела, постановив, что смерть юриста МЕНАТЕПа наступила в результате «невыясненного несчастного случая».



Следующей жертвой в «Списке Ходорковского» стал Пол Кастл, еще один юрист, занимавшийся зарубежными активами империи ЮКОС. Кастл был тесно связан и с Кертисом. В 2010 году он «случайно» падает под поезд лондонского метро. Следствие, как и в случае с Кертисом, предпочитает списать все на «несчастный случай».



Вскоре очередным погибшим станет Роберт Кертис, финансист и брат покойного Стивена. В 2012 году его… также сбивает поезд лондонской подземки!



Борис Березовский Федеральное агентство новостей



Такое странное стечение обстоятельств гибели даже привлечет внимание британской прессы, которая заговорит о «русском кольце смерти», имея при этом в виду, конечно же, структуры Ходорковского и Березовского — и связанных с ними британских юристов, адвокатов и финансистов. Но, как и в случае с Полом Кастлом и Стивеном Кертисом, гибель Роберта Кертиса под колесами поезда лондонского метро МВД Британии также объявит «несчастным случаем».



После выхода на свободу беглый олигарх не оставил свои криминальные привычки, и убийства его подельников-британцев продолжились. В декабре 2014 года из окна собственного дома выпал британский бизнесмен Скот Янг.



В функцию Янга входило осуществление контактов между лондонскими соратниками Ходорковского: он был «коммуникационным хабом» для многочисленных связей владельца ЮКОСа. Янг общался непосредственно практически со всеми участниками схем Ходорковского и обладал полным пониманием творившихся дел внутри этого узкого круга лиц. Родственники погибшего также утверждали, что перед смертью Янгу угрожали.



А в ноябре 2015 года «упал» с крыши торгового центра британский бизнесмен Джонни Элиачофф, сотрудничавший с Янгом и через него часто действовавшего в интересах Ходорковского. В МВД Великобритании официальной причиной смерти также предпочли указать уже ставшую стандартной формулировку «самоубийство». Это далеко не полный список тех подельников экс-главы ЭКОСа, кто ушел из жизни раньше срока и не по своей воле.



Своей параноидальной мстительностью Ходорковский начал представлять серьезные проблемы для своих кураторов. Поэтому вскоре он может лишиться выданной ему Терезой Мэй индульгенции, и в нужный спецслужбам момент заказчик многочисленных убийств сам превратится в их жертву.



В британском парламенте wikipedia.org / UK Government / OGL 3



Пешка в чужой игре



Обязательным условием предоставления гарантий безопасности и спокойного проживания беглого олигарха в Лондоне стала его обязанность перед своими новыми хозяевами — расходовать колоссальные средства на финансирование российской оппозиции. Это типичное требование британских спецслужб, причем не только к Ходорковскому, но и ко многим другим проворовавшимся чиновникам и бизнесменам из России, получивших протекцию британской короны.



Однако идя на сделку с британскими спецслужбами, Ходорковский совершенно не учел того, что большинство из тех, кто начинал играть по их правилам, рано или поздно погибали при самых загадочных обстоятельствах. Когда министром внутренних дел была Мэй, в петле был найден когда-то всемогущий Борис Березовский.



Как и Ходорковский, БАБ пытался выставить себя жертвой политического преследования. Поэтому Москве было отказано в просьбе об экстрадиции, а 10 сентября 2003 года занимавший тогда пост министр внутренних дел Великобритании Дэвид Бланкетт подписал распоряжение о предоставлении Березовскому политического убежища, обосновывая это решение тем, что в России ему может грозить «политическое преследование».



Однако внезапно выяснилось, что помимо России претензии к Березовскому имеют правоохранительные органы Бразилии, Франции, Нидерландов и Швейцарии. По сведениям его друзей, он не только финансировал политическую кампанию Виктора Ющенко, потратив более 70 млн долларов на поддержку «оранжевой революции» на Украине, но и пытался непосредственно руководить действиями будущего украинского президента.



Как признавался позже сам Березовский, он рассчитывал, что киевский «майдан» вызовет «демократические изменения» в России, но «недооценил» российское общество. Став бесполезным банкротом, разорившийся экс-олигарх перестал представлять для Великобритании интерес — и лишился жизни.



Анатолий Вассерман Global Look Press / Pravda Komsomolskaya / Russian Look



«Совершенно не сомневаюсь, что как только Ходорковский исчерпает свои возможности действовать во благо приютившей его страны, эта страна немедленно уберет его в качестве очередной «священной жертвы», — уверен политический аналитик, журналист Анатолий Вассерман.



Прекрасно зная криминальные таланты сбежавших из России преступников, британцы и близко не подпускают их к каким-либо прибыльным проектам. Тем самым Великобритания защищает в первую очередь интересы собственных подданных и не позволяет чужакам закрепиться в бизнесе или политике.



«Скажем, Евгений Чичваркин, бывший создатель «Евросети», и Андрей Бородин, бывший глава «Банка Москвы», постоянно жалуются, что им не дают заниматься серьезным бизнесом, зато требуют тратить деньги на какие-нибудь антироссийские проекты», — приводит примеры Вассерман.



Березовский привез в Англию где-то от миллиарда до полутора миллиарда долларов, а к моменту смерти у него было долгов на сотни миллионов фунтов стерлингов, напомнил собеседник ФАН.



«Это именно потому, что ему тоже не давали организовать какой-либо серьезный бизнес, зато постоянно требовали, чтобы он вкладывался в разные антироссийские проекты», — пояснил политолог.



Еще одна «лондонская жертва» — подручный Березовского и сотрудник британской разведки MI6 Александр Литвиненко. Особый интерес представляет тот факт, что Литвиненко пытался вымогать у бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина 10 тысяч фунтов, шантажируя его и Ходорковского неким «досье ЮКОСа». В сентябре 2006 года Литвиненко лично отвез «компромат» Невзлину в Израиль, где тот скрывался от открытого на него в России уголовного дела.



Леонид Невзлин Федеральное агентство новостей



Как впоследствии утверждал Невзлин, он согласился с ним встретиться и получить это «досье». Сыграв свою роль в разработанных Березовским операциях по обвинению России в попытке отравления беглого олигарха неким «бинарным ядом», взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске и других провокациях, сам Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом и умер в страшных муках.



Да и самого Невзлина, к слову, так же «поставили на счетчик» израильские спецслужбы. Сразу после запроса на свою экстрадицию Невзлин был вынужден организовать в Израиле Фонд поддержки израильского образования NADAV. Фонд тут же стал получать по полмиллиона долларов в год от самого Невзлина и значительные суммы от других высокопоставленных сотрудников Ходорковского, в частности от экс-зампредседателя правления ЗАО «ЮКОС-Москва» Владимира Дубова. Впоследствии эти пожертвования возросли до уровня нескольких миллионов долларов в год.



У самого Ходорковского обстоятельства точно такие же, подчеркивает Вассерман.



«Насколько мне известно, он тоже постоянно тратится на разные антироссийские проекты и тоже не вкладывается ни в какие прибыльные дела, — отмечает эксперт. — Конечно, он смог взять с собой немного меньше, чем Березовский. Я лично рекомендовал бы Ходорковскому тратиться на антирусские проекты аккуратнее, чтобы подольше сохранять свою полезность для Британии».



В марте 2018 года сбежавший в Великобританию бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией также был отравлен нервно-паралитическим веществом, после чего их следы затерялись.



Разумеется, Лондон сразу же обвинил Москву в причастности к инциденту и спровоцировал дипломатический скандал, однако не предоставил ни единой улики вплоть до сегодняшнего дня. Предложение российской стороны о создании совместной следственной группы даже не было рассмотрено.



По мнению независимых британских исследователей, операция покушения на перебежчика была разработана спецслужбами Великобритании и направлена исключительно против России.



Сторонники Brexit flickr.com / David B Young



Brexit в экономическую яму



В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза. Премьер-министр Борис Джонсон обозначил новые приоритеты правительства. По его словам, вернувшаяся независимость позволит Соединенному Королевству осуществить перемены, которые поддержали граждане, и теперь страна может провести самое значительное возрождение своей инфраструктуры со времен викторианской эпохи. Как утверждает Джонсон, Brexit является началом «новой эры дружеского сотрудничества между Евросоюзом и энергичной Великобританией», которая в одночасье стала «великой европейской державой».



Разумеется, ждать сколь-либо серьезного улучшения показателей британской экономики не приходится. По соглашению с Брюсселем, еще в течение 18 месяцев Великобритания де-факто будет оставаться государством-членом ЕС, прекратив свое членство де-юре и не участвуя в работе европейских структур, но продолжая их финансирование — «отступные» Евросоюзу составят 38 млрд евро. Плюс целый ряд дополнительных обременений, касающихся рыбной ловли, сельского хозяйства и другого «раздела совместно нажитого имущества».



В том случае, если британская экономика провалится из-за обрыва связей с ЕС, политикам придется искать способ, чтобы переключить внимание общественности со своих ошибок на какой-то внешний фактор. Таким приемом вполне может стать и показная ликвидация Ходорковского средь бела дня. Этот сценарий хорошо отработан — в роли «угрозы» в очередной раз выставят Россию, на «агрессивное вмешательство» которой можно будет свалить собственные неудачи в экономике.



С другой стороны, ликвидация Ходорковского, с изъятием наворованных им у России колоссальных финансовых средств, осевших по британским офшорам, вполне может помочь Лондону заткнуть неизбежно возникшие из-за Brexit бюджетные дыры.



Интересное кино



Западные СМИ и киноиндустрия пытается в полной мере использовать Ходорковского в своей пропаганде — но делает это несколько странно. В частности, об экс-владельце ЮКОСа в конце прошлого года сняли документальный фильм «Гражданин Х», который больше похож на… некролог по усопшему.



Этот фильм, в котором рассказывается о тяжелой судьбе российской оппозиции в лице Ходорковского, а также блогера Алексея Навального, Леонида Невзлина, злосчастного Игоря Малашенко, был снят американским режиссером Алексом Гибни на деньги владельца компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса. В октябре в «клубе» Елизаветы Осетинской The Bell прошла его презентация.



В свою очередь, в Вашингтоне о Ходорковском была поставлена пьеса «Клептократия», без лишних прикрас рассказывающая о деятельности бизнесмена. Жена беглого олигарха Инна Ходорковская даже подала в американский суд иск о клевете к авторам театральной пьесы Кеннету Лину и режиссеру спектакля Жаклин Гэй, но проиграла.



Все это точь-в-точь напоминает историю Литвиненко. После его смерти четвертый канал британского телевидения заказал производство… телесериала «об отравлении бывшего русского шпиона Александра Литвиненко». Были проданы права и на экранизацию книг о перебежчике. А глава лондонского бюро газеты The New York Times Алан Ковел спешно подготовил книгу «История Саши. Жизнь и смерть русского шпиона» — и попытался сбагрить права на ее экранизацию в Голливуд.



В августе 2019 года в театре «Олд Вик» состоялась премьера спектакля «Очень дорогой яд», основанного на одноименной книге журналиста The Guardian Люка Хардинга, в котором рассказывается об отравлении Литвиненко. По отзывам зрителей, в спектакле «в лучших шекспировских традициях сцены убийства, предательства и скорби перемешаны с танцами и пантомимой».



Но на этом британцы не собираются останавливаться. Как сообщает The Guardian, телеканал ITV планирует запустить в производство новый сериал об убийстве Литвиненко…



Обычно столь мощная медийная раскрутка какого-либо беглого оппозиционера или проворовавшегося олигарха свидетельствует об одном — опытные сценаристы уже начали готовить финал трагедии об очередной «сакральной жертве» Кремля.



Евгений Чичваркин instagram.com / @tot_samy_chichvarkin



Контроль финансовых потоков



Британские кураторы Ходорковского начали постепенно оттеснять своего подопечного от управления щедрыми финансовыми потоками, идущими на поддержку оппозиции и разнообразных «цветных движений» в России. Для этого в октябре 2019 в фонд Ходорковского Future Russia («Свободная Россия»), на должность директора ввели дочь Леонида Невзлина, гражданку Израиля Ирину Невзлину.



Все эти действия с уставными документами фонда наводят на мысль о подготовке передачи управления ключевыми инструментами финансирования российской оппозиции в руки Невзлину после вывода Ходорковского из игры.



Практически одновременно с назначением Невзлиной директором «Свободной России» другой беглый бизнесмен, Евгений Чичваркин, создает свой фонд для финансирования российской оппозиции.



Для чего все это делается? Почему британские спецслужбы начали выводить из-под контроля Ходорковского финансовые потоки для пятой колонны в РФ? Ответ вполне очевиден: британцы им крайне недовольны и готовят его «громкую отставку» с трагическим финалом.



Михаил Ходорковский instagram.com / @m_khodorkovsky



Выход есть



Как неглупый человек, Ходорковский и сам все это прекрасно понимает — и отчаянно хочет доказать свою полезность западным хозяевам, все сильнее нагнетая русофобскую истерику. Пытаясь купить себе жизнь, беглый олигарх вынужден тратить все больше денег на бесполезную поддержку таких же вороватых, как и он сам, российских оппозиционных деятелей. А «финансовые стервятники» вроде Алексея Навального или «Новой газеты», видят то отчаянное положение, в котором оказался их основной спонсор, и начинают нагло диктовать ему свои условия.



Таким образом, у Ходорковского есть один-единственный шанс остаться в живых — это вернуться в Россию и честно отсидеть положенный по приговору срок.



Ранее Федеральное агентство новостей направило в Следственный комитет РФ официальное обращение с просьбой возобновить необходимые процессуальные действия по возвращению беглого олигарха Михаила Ходорковского в Россию через Интерпол.



Беглого олигарха обвиняют не только в организации заказных убийств, включая мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. В июле 2019 года в Генеральной прокуратуре РФ заявили о новом уголовном деле, которое связано с хищением акций ОАО «НК «ЮКОС» и денежных средств на общую сумму более 6 млрд долларов в 1995–2003 годах. Доказательства преступления были получены благодаря обнародованным документам компании Chevron. В результате собственного аудита операций ЮКОСа Chevron сообщила о многомиллиардных хищениях.



