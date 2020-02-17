Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России 🔊 Воспроизвести



Состояние одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского превысило $1,6 млрд.



Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes, передает



Как отмечает издание со ссылкой на газету The Telegraph, рост состояния бизнесмена - а еще в апреле 2019 года журнал оценивал его в $500 млн - произошел в результате очередного раунда привлечения инвестиций, после которого рыночная стоимость Revolut стала оцениваться в $6 млрд. Официально об итогах раунда станет известно на следующей неделе. Состояние одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского превысило $1,6 млрд.Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes, передает ТАСС Как отмечает издание со ссылкой на газету The Telegraph, рост состояния бизнесмена - а еще в апреле 2019 года журнал оценивал его в $500 млн - произошел в результате очередного раунда привлечения инвестиций, после которого рыночная стоимость Revolut стала оцениваться в $6 млрд. Официально об итогах раунда станет известно на следующей неделе. По данным Forbes, компания Revolut, предоставляющая банковские услуги, была основана в 2015 году в Великобритании Николаем Сторонским и бывшим разработчиком Deutsche Bank Владом Яценко. Как сообщают источники журнала, доля Сторонского в предприятии составляет около 30%.



Forbes ранее оценивал состояние Сторонского в 500 миллионов долларов. В рейтинге журнала «200 богатейших бизнесменов России» он был поставлен на 199 место. Его отец, Николай Миронович Сторонский — топ-менеджер «Газпрома», с декабря прошлого года занимает должность гендиректора АО «Газпром промгаз». Сам Сторонский-младший отвергал обвинения в связи с российскими госструктурами.



Сторонский запустил Revolut в 2015 году вместе с Владом Яценко, пишет журнал. Стартап работает только в Европе и Австралии, его штаб-квартира расположена в Великобритании. Компания неоднократно пыталась начать работу на российском рынке, но запуск не состоялся, однако, по информации Reuters, это может произойти в ближайшее время.



Revolut предлагает своим клиентам карту и приложение, которые позволяют экономить при конвертации валют при платежах. Карта привязана к счетам в различных валютах и в том случае, если валюты, в которой проводится платеж, на соответствующем счете не хватает, конвертируются деньги с другого счета по межбанковскому курсу, который выгоднее, чем курс платежных систем или розничного банка, объясняет Forbes. ТАСС Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: Forbes, стартап, опасность, миллиардер, Revolut, Сторонский — статья прочитана 184 раза Комментарии