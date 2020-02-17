Порошенко рассказал, как помешал планам Кремля в Мюнхене 🔊 Воспроизвести Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности



Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал



На Мюнхенской конференции по безопасности бывший президент Украины Петр Порошенко присутствовал по приглашению организаторов мероприятия. В эксклюзивном интервью DW он прокомментировал дебют в Мюнхене нынешнего главы государства Владимира Зеленского, пояснил, в чем, на его взгляд, кроется опасность пересмотра минских договоренностей, и рассказал, как он оценивает свои вызовы на допрос в Украине. Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал DW , в чем опасность пересмотра минских соглашений, что он думает о плане 12 шагов, и как оценивает выступление Зеленского в Мюнхене.На Мюнхенской конференции по безопасности бывший президент Украины Петр Порошенко присутствовал по приглашению организаторов мероприятия. В эксклюзивном интервью DW он прокомментировал дебют в Мюнхене нынешнего главы государства Владимира Зеленского, пояснил, в чем, на его взгляд, кроется опасность пересмотра минских договоренностей, и рассказал, как он оценивает свои вызовы на допрос в Украине. DW: Господин Порошенко, вы много раз участвовали в Мюнхенской конференции по безопасности. Как вы оцениваете нынешнюю дискуссию об Украине?



Петр Порошенко: Я вспоминаю Мюнхенскую конференцию 2014 года, на которой присутствовали все министры иностранных дел Евросоюза. Тогда, в связи с аннексией Крыма и с российскими войсками в Крыму, мы предварительно обсуждали возможность применения санкций против России - что, кто, когда и как должен делать. На протяжении пяти лет моего президентства тема Украины (на Мюнхенской конференции по безопасности. - Ред.) была знаковой, была приоритетной. И я думаю, что это полностью оправданно, потому что речь идет не только о защите суверенитета и территориальной целостности Украины - речь идет о безопасности в Европе, речь идет о модели, обеспечивающей остановку агрессора.



Петр Порошенко в беседе с корреспондентом DW



- Но ведь впервые на Мюнхенской конференции была отдельная дискуссионная панель, посвященная Украине…



- Еще один момент - вчерашняя попытка России протянуть план "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе". Этот документ написан в Кремле и работает против Украины: начиная от так называемого поиска идентичности Украины, которую мы должны согласовывать с Россией, и заканчивая постепенным снятием санкций с РФ, которое необходимо согласовать на Мюнхенской конференции. Мы приложили большие усилия, мобилизовали европейских и американских политиков, и вопрос был снят (с повестки дня. - Ред.).



Что касается сегодняшней панели по Украине ивыступления президента (Владимира Зеленского. - Ред.), то вы знаете мои принципы: на внешнеполитическом уровне я никогда не критикую Украину. Я считаю, что в Украине и власти, и оппозиция должны выступать единым фронтом для обеспечения защиты национальных интересов.



Но есть вещи, которые стоило бы делать. К примеру, в выступлении ни разу не прозвучала фраза "российская агрессия" или обозначение России как страны-агрессора. Если мы хотим, чтобы работало международное право, если мы хотим зацементировать солидарность (с Украиной. - Ред.), нужно называть вещи своими именами, не боясь, что это вызовет раздражение у Путина. Речь идет о том, что Путин должен убраться с Украины и остановить агрессию.



- То есть, Владимиру Зеленскому стоит быть смелее?



- Я уверен, что Украина должна быть активнее, принципиальнее. Украина не должна ничего бояться. Закон, правда, международное право, господь бог - сегодня все с нами. И, ощущая за своей спиной такую силу, надо идти вперед. А чувствуя слабость или опасения, не надо сюда ездить.



- Президент Зеленский сказал, что, возможно, необходимо создать новую площадку для обсуждения темы аннексии Крыма, с помощью, в частности, Соединенных Штатов. Насколько, на ваш взгляд, реально начать новый диалог о возвращении Крыма?



- Этот вопрос находится в компетенции новых украинских властей. Мы считаем, что в наше время тема Крыма не сходила с повестки дня. Вы не найдете ни единого моего выступления на Мюнхенской конференции, где тема Крыма не была бы подчеркнута как важная и актуальная. Со мной ездили лидеры крымско-татарского народа, мы доказывали и доносили принципиальные вещи, эмоциональные - что происходит в Крыму, какова ситуация с политическими заложниками, что происходит с возможностью снабжения ядерным оружием и его установкой в Крыму… На сегодняшний день я, безусловно, хотел бы слышать именно такую позицию.



Вместо этого на Мюнхенской конференции отдельные лидеры высказываются по поводу того, что стоит начать стратегический диалог с Россией, что агрессия против Украины не должна мешать обмену мнениями, возвращению бизнеса, возможности экономического сотрудничества. Вновь подвергается сомнению действие санкций (в отношении России. - Ред.). Простите, но, уходя в отставку, премьер-министр России Медведев четко сказал: "Для нас самым страшным испытанием стало применение санкций против РФ. Они уменьшили проценты ВВП, они остановили развитие научных технологий и так далее". И, безусловно, его слова являются ярким и самым лучшим подтверждением эффективности механизма санкций, который предусматривает минский процесс.



На сегодняшний день в очередной раз подтверждено, что альтернативы минским договоренностям, подписанным пять лет назад, просто не существует. Любая попытка пересмотреть эти соглашения или отказаться от них, означает дать возможность России уйти от ответственности, снять с России статус страны-агрессора, а, в соответствии с этим, - снять ответственность в международных судах, в международном формате, в Совете Безопасности ООН, и так далее.



- В последнее время вас часто вызывают на допросы. Вы обсуждали происходящее с лидерами западных стран, в частности, с Ангелой Меркель?



- Если вы считаете, что возможность политически мотивированных преследований - за подписание минских соглашений, за отправку кораблей для защиты Керченского пролива, за национализацию "Приватбанка", за обеспечение защиты Украины во время российской агрессии, в том числе приказ о контрнаступлении, - так вот, если вы считаете, что здесь нужна какая-то западная координация....



- Я не считаю, я спрашиваю, обсуждали ли вы это?



- Если позволите, я вам скажу: на мой взгляд, это позор для Украины. И я не поднимаю этот вопрос, его все поднимают: они не понимают, что происходит, они считают, что это является нарушением верховенства права, что это - политически мотивированные преследования оппозиции, что это является признаком возвращения во времена Януковича. Так что мне здесь даже нечего больше добавить, потому что это похоже на безумие. И все точно считают это позором для Украины. Господин Порошенко, вы много раз участвовали в Мюнхенской конференции по безопасности. Как вы оцениваете нынешнюю дискуссию об Украине?Я вспоминаю Мюнхенскую конференцию 2014 года, на которой присутствовали все министры иностранных дел Евросоюза. Тогда, в связи с аннексией Крыма и с российскими войсками в Крыму, мы предварительно обсуждали возможность применения санкций против России - что, кто, когда и как должен делать. На протяжении пяти лет моего президентства тема Украины (на Мюнхенской конференции по безопасности. - Ред.) была знаковой, была приоритетной. И я думаю, что это полностью оправданно, потому что речь идет не только о защите суверенитета и территориальной целостности Украины - речь идет о безопасности в Европе, речь идет о модели, обеспечивающей остановку агрессора.Если же брать среднестатистические позиции, есть вещи, которые вызывают вопросы: к примеру, в буклете, сопровождающем Мюнхенскую конференцию, упоминаний об Украине было меньше всего за последние шесть лет. Я считаю это символическим, к сожалению. Это говорит об уменьшении той роли, которую государства и их лидеры уделяют Украине в актуальной повестке дня и в вопросе мировой и европейской безопасности. Это чрезвычайно опасно для мировой солидарности с Украиной, это свидетельствует об эрозии солидарности, иными словами, это реализация цели России.- Еще один момент - вчерашняя попытка России протянуть план "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе". Этот документ написан в Кремле и работает против Украины: начиная от так называемого поиска идентичности Украины, которую мы должны согласовывать с Россией, и заканчивая постепенным снятием санкций с РФ, которое необходимо согласовать на Мюнхенской конференции. Мы приложили большие усилия, мобилизовали европейских и американских политиков, и вопрос был снят (с повестки дня. - Ред.).Что касается сегодняшней панели по Украине ивыступления президента (Владимира Зеленского. - Ред.), то вы знаете мои принципы: на внешнеполитическом уровне я никогда не критикую Украину. Я считаю, что в Украине и власти, и оппозиция должны выступать единым фронтом для обеспечения защиты национальных интересов.Но есть вещи, которые стоило бы делать. К примеру, в выступлении ни разу не прозвучала фраза "российская агрессия" или обозначение России как страны-агрессора. Если мы хотим, чтобы работало международное право, если мы хотим зацементировать солидарность (с Украиной. - Ред.), нужно называть вещи своими именами, не боясь, что это вызовет раздражение у Путина. Речь идет о том, что Путин должен убраться с Украины и остановить агрессию.- Я уверен, что Украина должна быть активнее, принципиальнее. Украина не должна ничего бояться. Закон, правда, международное право, господь бог - сегодня все с нами. И, ощущая за своей спиной такую силу, надо идти вперед. А чувствуя слабость или опасения, не надо сюда ездить.- Этот вопрос находится в компетенции новых украинских властей. Мы считаем, что в наше время тема Крыма не сходила с повестки дня. Вы не найдете ни единого моего выступления на Мюнхенской конференции, где тема Крыма не была бы подчеркнута как важная и актуальная. Со мной ездили лидеры крымско-татарского народа, мы доказывали и доносили принципиальные вещи, эмоциональные - что происходит в Крыму, какова ситуация с политическими заложниками, что происходит с возможностью снабжения ядерным оружием и его установкой в Крыму… На сегодняшний день я, безусловно, хотел бы слышать именно такую позицию.Вместо этого на Мюнхенской конференции отдельные лидеры высказываются по поводу того, что стоит начать стратегический диалог с Россией, что агрессия против Украины не должна мешать обмену мнениями, возвращению бизнеса, возможности экономического сотрудничества. Вновь подвергается сомнению действие санкций (в отношении России. - Ред.). Простите, но, уходя в отставку, премьер-министр России Медведев четко сказал: "Для нас самым страшным испытанием стало применение санкций против РФ. Они уменьшили проценты ВВП, они остановили развитие научных технологий и так далее". И, безусловно, его слова являются ярким и самым лучшим подтверждением эффективности механизма санкций, который предусматривает минский процесс.На сегодняшний день в очередной раз подтверждено, что альтернативы минским договоренностям, подписанным пять лет назад, просто не существует. Любая попытка пересмотреть эти соглашения или отказаться от них, означает дать возможность России уйти от ответственности, снять с России статус страны-агрессора, а, в соответствии с этим, - снять ответственность в международных судах, в международном формате, в Совете Безопасности ООН, и так далее.- Если вы считаете, что возможность политически мотивированных преследований - за подписание минских соглашений, за отправку кораблей для защиты Керченского пролива, за национализацию "Приватбанка", за обеспечение защиты Украины во время российской агрессии, в том числе приказ о контрнаступлении, - так вот, если вы считаете, что здесь нужна какая-то западная координация....- Если позволите, я вам скажу: на мой взгляд, это позор для Украины. И я не поднимаю этот вопрос, его все поднимают: они не понимают, что происходит, они считают, что это является нарушением верховенства права, что это - политически мотивированные преследования оппозиции, что это является признаком возвращения во времена Януковича. Так что мне здесь даже нечего больше добавить, потому что это похоже на безумие. И все точно считают это позором для Украины. dw.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, конференция, Крым, Порошенко — статья прочитана 185 раз Комментарии