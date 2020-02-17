Der Spiegel: Анкара рассчитывает на помощь Запада, если Москва не ограничится «войной слов» 🔊 Воспроизвести



«Война слов» между Россией и Турцией в Сирии началась уже давно, и теперь местные жители гадают, не сойдутся ли в скором времени российская и турецкая армии в Идлибе, пишет Der Spiegel. Не позовёт ли Турция НАТО на подмогу, если дело действительно дойдёт до вооружённого столкновения? — задаётся вопросом немецкое издание.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин «взяли курс на конфронтацию» в сирийской провинции Идлиб, пишет немецкий журнал Der Spiegel.



«Война слов» между Россией и Турцией в Сирии началась уже давно, и теперь местные жители гадают, «не сойдутся ли в скором времени российская и турецкая армии в Идлибе», отмечают авторы статьи Максимилиан Попп и Анна-София Шрайбер.



Тем временем Анкара уже отправила дополнительные подразделения в регион, а войска президента Сирии Башара Асада якобы «взяли в осаду» сразу несколько наблюдательных постов турецкой армии в провинции Идлиб, уточняют журналисты Der Spiegel. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин «взяли курс на конфронтацию» в сирийской провинции Идлиб, пишет немецкий журнал Der Spiegel.«Война слов» между Россией и Турцией в Сирии началась уже давно, и теперь местные жители гадают, «не сойдутся ли в скором времени российская и турецкая армии в Идлибе», отмечают авторы статьи Максимилиан Попп и Анна-София Шрайбер.Тем временем Анкара уже отправила дополнительные подразделения в регион, а войска президента Сирии Башара Асада якобы «взяли в осаду» сразу несколько наблюдательных постов турецкой армии в провинции Идлиб, уточняют журналисты Der Spiegel.



Из-за «воинственной риторики» и наращивания военного присутствия в регионе ситуация в провинции Идлиб действительно может очень быстро полностью выйти из под контроля, признают авторы статьи.



Не позовёт ли в ближайшем будущем Турция НАТО на подмогу? — задаются вопросом журналисты немецкого издания.



Если дело дойдёт до вооружённого столкновения с Российской Федерацией в Идлибе, то в этом случае турецкое правительство, похоже, всерьёз «надеется на содействие Запада», подчёркивают Попп и Шрайбер.



В частности, на этой неделе Анкару с визитом посетил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.



«Наш союзник Турция в опасности. И эта угроза исходит от России и режима Ассада», — заявил во время пресс-конференции американский дипломат.



«Что будет, если конфликт между Турцией и России продолжит накаляться? — задал Джеймсу Джеффри вопрос один из турецких журналистов. — Поддержит ли Североатлантический альянс Турцию?»



Ответ на этот вопрос мир, пожалуй, узнает совсем скоро, полагают журналисты немецкого журнала Der Spiegel.



Оригинал новости ИноТВ Турецкий лидер пока ограничился ультиматумом. Его партнёр по правительственной коалиции, «правый экстремист» Девлет Бахчели, однако, потребовал разработать план по наступлению на Дамаск и «ликвидации тирана», сообщают Попп и Шрайбер.Из-за «воинственной риторики» и наращивания военного присутствия в регионе ситуация в провинции Идлиб действительно может очень быстро полностью выйти из под контроля, признают авторы статьи.Не позовёт ли в ближайшем будущем Турция НАТО на подмогу? — задаются вопросом журналисты немецкого издания.Если дело дойдёт до вооружённого столкновения с Российской Федерацией в Идлибе, то в этом случае турецкое правительство, похоже, всерьёз «надеется на содействие Запада», подчёркивают Попп и Шрайбер.В частности, на этой неделе Анкару с визитом посетил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.«Наш союзник Турция в опасности. И эта угроза исходит от России и режима Ассада», — заявил во время пресс-конференции американский дипломат.«Что будет, если конфликт между Турцией и России продолжит накаляться? — задал Джеймсу Джеффри вопрос один из турецких журналистов. — Поддержит ли Североатлантический альянс Турцию?»Ответ на этот вопрос мир, пожалуй, узнает совсем скоро, полагают журналисты немецкого журнала Der Spiegel. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, нато, Турция, отношения — статья прочитана 172 раза Комментарии