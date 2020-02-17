В США обеспокоились стремлением других стран избавиться от доллара в расчётах 🔊 Воспроизвести



Администрация Белого дома и американские власти должны обратить внимание на то, что санкции США через некоторое время могут потерять свою актуальность на фоне продолжающей набирать обороты тенденции других стран избавляться от доллара, как валюты расчета, сообщает



По словам Хогланда, действенность американских санкций обусловлена применением доллара, как основной валюты расчетов по сделкам между многими странами во всем мире. По расчетам финансовых аналитиков, более 90% всех транзакций проводится в американской валюте. Вашингтон привык "наказывать долларом" за любые "прегрешения", которые идут в разрез с "распоряжениями Белого дома или госдепа". Однако этому скоро может прийти конец, так как некоторые страны уже исключили доллар из своих расчетов, а другие планируют это сделать. Администрация Белого дома и американские власти должны обратить внимание на то, что санкции США через некоторое время могут потерять свою актуальность на фоне продолжающей набирать обороты тенденции других стран избавляться от доллара, как валюты расчета, сообщает Око Планеты . Об этом заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности США Дэвид Хогланд.По словам Хогланда, действенность американских санкций обусловлена применением доллара, как основной валюты расчетов по сделкам между многими странами во всем мире. По расчетам финансовых аналитиков, более 90% всех транзакций проводится в американской валюте. Вашингтон привык "наказывать долларом" за любые "прегрешения", которые идут в разрез с "распоряжениями Белого дома или госдепа". Однако этому скоро может прийти конец, так как некоторые страны уже исключили доллар из своих расчетов, а другие планируют это сделать. "Есть весьма реальный риск, что инструмент, который мы по нарастающей использовали, чтобы воздействовать на поведение наших оппонентов и иногда даже друзей, может быть не таким действенным, как ранее, через пять или 20 лет. Все эти инструменты привязаны тесно к мощи и влиянию американского доллара. Это никуда в обозримой перспективе не денется. Но мы используем это для наказания за все: от хакерства до использования оружия массового поражения. И нашим оппонентам это действительно не нравится", – заявил Хогланд.



В качестве примера чиновник привел попавшие под американские санкции страны, в частности, Россию, Китай и Пакистан, которые стремятся выйти из-под влияния доллара.



"Россия попыталась заместить SWIFT и не потерпела неудачу в этом. Это тренды, которых мы должны остерегаться", - подчеркнул Хогланд. oko-planet.su Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, доллар, резервы, изъятие, укрепление — статья прочитана 188 раз Комментарии