Нетаньяху сообщил о создании команды для работы с США по определению границ Израиля 🔊 Воспроизвести



Израиль сформировал команду для работы в совместной комиссии с американцами по определению границ на Западном берегу реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает



"В последние недели мы добились для Государства Израиль новостей огромной важности. Мой друг президент Трамп четко заявил, что намерен признать суверенитет Израиля над долиной реки Иордан, северной оконечностью Мертвого моря и всеми еврейскими поселениями в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), а также обширной территорией, окружающей их. Мы сформировали израильскую команду для совместной работы с американской командой над составлением детальной карты, которая уже началась", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Она (работа над детализацией карты мирного плана Трампа - прим. ТАСС) уже идет полным ходом", - добавил Нетаньяху, не став указывать, состоялось ли уже первое заседание совместной американо-израильской комиссии. Израиль сформировал команду для работы в совместной комиссии с американцами по определению границ на Западном берегу реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС "В последние недели мы добились для Государства Израиль новостей огромной важности. Мой друг президент Трамп четко заявил, что намерен признать суверенитет Израиля над долиной реки Иордан, северной оконечностью Мертвого моря и всеми еврейскими поселениями в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), а также обширной территорией, окружающей их. Мы сформировали израильскую команду для совместной работы с американской командой над составлением детальной карты, которая уже началась", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Она (работа над детализацией карты мирного плана Трампа - прим. ТАСС) уже идет полным ходом", - добавил Нетаньяху, не став указывать, состоялось ли уже первое заседание совместной американо-израильской комиссии. Премьер сообщил, что в израильскую команду переговорщиков вошли министр туризма Ярив Левин, глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, генеральный директор канцелярии премьер-министра Ронен Перец и посол Израиля в США Рон Дермер. "Эта команда будет работать в тесном контакте с еврейскими поселениями и сотрудниками служб безопасности с тем, чтобы как можно скорее завершить работу. Американцы будут работать с нами со своей стороны", - продолжил премьер. "Мы превращаем части [исторической] родины в Иудее и Самарии в часть Государства Израиль навсегда, мы завершим работу как можно скорее", - подчеркнул он.



9 февраля посол США в еврейском государстве Дэвид Фридман написал в Twitter, что "распространение израильского законодательства" на территории, которые должны отойти Израилю по плану Трампа, может произойти только "после завершения процесса составления карт совместной американо-израильской комиссией". Он подчеркнул, что "любые односторонние действия" до окончания ее работы "ставят под угрозу план и американское признание" распространения израильского суверенитета" на части Западного берега. О том, что США и Израиль создадут совместную комиссию по границам распространения израильского законодательства, Фридман сообщил в ходе телефонного брифинга 29 января. ТАСС Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: США, территории, Израиль, Палестина, признание — статья прочитана 221 раз Комментарии