Как коронавирус породил вспышку расизма и что с этим делать 🔊 Воспроизвести



Вспышка коронавируса катализировала еще одну эпидемию - вспышку ксенофобии и расизма по отношению к китайцам и выходцам из других азиатских стран, сообщает



Харрассмент, дискриминация и виктимблейминг (обвинение жертвы) по отношению к китайцам и жителям других азиатских стран заметны невооруженным глазом. В соцсетях распространяются народные советы по лечению, мифы о возникновении нового вируса, а вместе с ними и расизм: от предположений, что вирус "просочился" из секретной лаборатории, до обвинений, что во всем виноваты "нецивилизованные" китайцы с их привычками в еде, гигиене и быту. Вспышка коронавируса катализировала еще одну эпидемию - вспышку ксенофобии и расизма по отношению к китайцам и выходцам из других азиатских стран, сообщает ВВС Харрассмент, дискриминация и виктимблейминг (обвинение жертвы) по отношению к китайцам и жителям других азиатских стран заметны невооруженным глазом. В соцсетях распространяются народные советы по лечению, мифы о возникновении нового вируса, а вместе с ними и расизм: от предположений, что вирус "просочился" из секретной лаборатории, до обвинений, что во всем виноваты "нецивилизованные" китайцы с их привычками в еде, гигиене и быту. Расизм в соцсетях



"Ужас, нет слов, - говорится в подписи под видео в паблике защитников прав животных в "Инстаграме", на котором девушка азиатской внешности ест многоножек. - Я все понимаю, другая культура. В Азии едят все, что движется […] Потом удивляются, откуда новые формы вирусов!"



У видео десятки тысяч просмотров, под постом - сотни комментариев вроде "это не культура", "это не люди, а приматы", "это так же мерзко, как и сами китайцы", "дикие обезьяны, пусть земля очистится".



Кое-кто в комментариях возражает: "Всем должно быть известно что это искусственно выведенные вирусы они распространяют только на азиатов […]" (орфография автора сохранена). (Новый коронавирус, вопреки заявлениям замминистра здравоохранения Сергея Краевого, которые пришлось опровергать Роспотребнадзору, не имеет расовых предпочтений и поражает не только мужчин монголоидной расы).



Другое видео, циркулирующее в интернете, показывает девушку, которая ест суп с летучей мышью. Комментарии под этим видео тоже осуждают китайцев за "дурные привычки" в еде, виня их в распространении коронавируса.



Популярны и теории о том, как передается вирус: от версий о посылках с Aliexpress до предположений об опасности китайских ресторанов и вообще любого чихающего китайца. "Когда сидишь в любимом китайском ресторане и слышишь из кухни кашель", - говорится с меме с изумленным темнокожим мужчиной за столом.



Между тем, ученым и медикам до сих пор доподлинно неизвестно, как именно появился возбудитель болезни Covid-2019. Одна из наиболее вероятных теорий утверждает, что зоонозный вирус каким-то образом передался человеку от летучих мышей - их специфическая иммунная система позволяет им быть носителями многих вирусных инфекций.



Однако эта теория предполагает наличие еще одного звена между человеком и летучей мышью. Такое звено могло находиться на рыбном рынке в Ухане - эпицентре вспышки - где велась нелегальная торговля редкими и экзотическими видами животных. Некоторые эксперты считают, что такая непосредственная близость столь многих видов, которые иначе не могли бы встретиться, могла способствовать распространению новых заболеваний. Существуют предположение, что таким звеном - или одним из звеньев - мог быть панголин.



А что в реальной жизни?



Из соцсетей и СМИ расизм перетекает в реальную жизнь, где наносит куда больше вреда. Многие китайцы, живущие за границей - в России, Украине, Британии, Франции, США, Канаде и многих других странах - говорят, что отношение к ним на фоне вспышки болезни изменилось. "Некоторые относятся к нам так, будто мы - вирус", - рассказывает Би-би-си жительница Киева Шао.



Казанский хостел повесил у себя вывеску о запрете входа китайцам, недавно прилетевшим из Китая, позже заявив, что "это был не расизм".



В Таллинне двое китайских туристов оказались в больнице после того, как сотрудник отеля, в котором они остановились, вызвал скорую, посчитав подозрительным то, что постояльцы редко покидают свой номер. Подозрения были безосновательными: китайские туристы оказались совершенно здоровыми.



Многие китайцы рассказывают если не об оскорблениях и действиях, то об обидных шутках, скрывающих микроагрессию.



Расизм, говорят социологи, часто остается незамеченным для тех, кто позволяет себе подобные высказывания и поведение. Но для тех, против кого он направлен, "слова и действия одинаково болезненны", говорит в комментарии Би-би-си профессор Йоркского университета Роджер Кейл.



"Желтая угроза"



Ни вспышка "свиного гриппа" H1N1, наблюдавшаяся в Северной Америке в 2009 году, ни вспышка кишечной палочки в Шотландии в 1996-м не имели расовой окраски. Напротив, инфекции, появившиеся в Азии, как новый коронавирус и атипичная пневмония в 2003 году, или в Африке - как вирус Эбола в 2014-м - в общественном сознании быстро обрели "расовую составляющую": их стали ассоциировать с конкретными группами людей и их поведением.



По словам Роджера Кейла, объяснение этому следует искать, в первую очередь, в истории колониализма.



"Расизм исторически работает как логический эквивалент белого превосходства. Белая кожа, как предполагается, ассоциировалась с чистотой и здоровьем. И колониальная история внушала подозрения в отношении небелого населения", - говорит профессор.



Такое объяснение созвучно с выводами исследовательницы Кэриэнн Люн, описавшей последствия тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония или SARS, для азиатских меньшинств в Канаде в 2003 году. SARS, имеющий схожие с новым коронавирусом симптомы и разделяющий с ним 80% ДНК, тогда унес жизни почти 800 человек, более 8 тысяч заболели.



"В результате SARS члены китайских и азиатских общин чувствовали себя стигматизированными и переживали случаи отчуждения, дискриминации и харассмента", - описывала она ситуацию в 2003 году.



В своем исследовании истоков связи расизма и вспышек заболевания Люн использует термин "желтая угроза", возникший еще в конце XIX века.



Его авторство часто приписывают кайзеру Германии Вильгельму ІІ: ему в 1880-х годах якобы приснился сон, в котором Будда верхом на драконе угрожает вторгнуться в Европу. Историки указывают, что предполагаемая "желтая угроза" со стороны "новой мировой суперсилы" была важной частью внешней политики Вильгельма II.



Рост эмиграции из Восточной Азии в Северную Америку и Европу, дешевый труд китайских рабочих и колониальная экспансия в XIX веке влияли на распространение этого страха перед "азиатским другим", угрожающим благополучию западного мира.



Люн в своей работе вспоминает, что в конце XIX века местные власти сравнивали ванкуверский Чайнатаун с "язвой" на теле города, ставя его в одну категорию с городской канализацией, скотобойнями и свинофермами, как объект, требующий регулярных санитарных инспекций.



Чайнатауны и азиатские районы, например, в начале XX века Лаймхаус в Лондоне, ассоциировались не только с физическими болезнями, но и с моральным разложением: здесь якобы процветали грех и извращение, секс-торговля, курение опиума и азартные игры.



СМИ, политики и популярная культура охотно подхватывали все это, культивируя стереотипы и расовую враждебность вплоть до недавнего времени.



"Этот новый вирус выявил то, что всегда существовало в латентном состоянии, не на поверхности: страх другого и идея того, что плохие вещи приходят откуда-то извне", - говорит профессор Кейл.



"Существует паттерн антикитайского расизма, связанный со вспышками заболеваний. Это почти что готовый шаблон, формирующий общественную реакцию в ответ на каждую вспышку, как это было в 2003 году с атипичной пневмонией и происходит сейчас с коронавирусом, - добавляет исследователь. - Это странное явление, которое, по-видимому, столь же трудно объяснить, как и искоренить".



"Мойте руки и не будьте расистом"



Расизм - одна из главных движущих сил дегуманизации, считает профессор Роджер Кейл. По его словам, как только в обществе устанавливается связь между отдельными группами населения и заболеваниями - "становится почти невозможно отделить меченую группу от образа угрозы". Последствия такого расизма могут оказаться куда более разрушительными и долгосрочными, чем сама вспышка заболевания.



В комментарии для радио NPR историк и профессор азиатских исследований университета Миннесоты Эрика Ли советует: каждый раз, публикуя очередной пост в соцсетях о коронавирусе или взаимодействуя с людьми в жизни во времена вспышки, останавливаться и спрашивать себя: была бы наша реакция такой же, если бы вирус возник не в Китае, а в любой европейской стране?



С таким мнением согласен Роджер Кейл. "Каждый может сделать усилие для того, чтобы не делать ненужные обобщения, применяя меры предосторожности для защиты от вируса, - считает профессор. - Вместо того, чтобы избегать людей с определенным происхождением или, к примеру, не есть в китайских заведениях - лучше мойте руки и соблюдайте правила гигиены".



"Оставайтесь людьми", - резюмирует он.



bbc.com Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: расизм, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 148 раз Комментарии