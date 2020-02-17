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Память поколений



13 февраля в Доме национальных общин Вильнюса при полном аншлаге прошла презентация альманаха "Память поколений".

Это уже второй такой альманах, изданный на средства Организации ветеранов ВРТУ-ВВКУРЭ, в который вошли стихи 9 авторов, членов Клуба творческих людей Организации ветеранов.

Клуб творческих людей возглавляет Яков Криницкий, член МАПП, автор нескольких поэтических сборников. Он также ведёт блог в еженедельнике "Обзор", в котором ежемесячно публикуются материалы участников Клуба - поэтов, писателей, фотохудожников и художников.

Презентацию вели Вячеслав Костров и Яков Криницкий.

Во время презентации альманаха выступили поэты Игорь Егиян, Александр Илларионов, Валентина Фатеева, Павел Золотоверх, Яков Криницкий.
Во второй части презентации состоялся концерт, в которм приняли участие пианистка Лия Неугасимова, скрипач Борис Трауберг, гитарист Виктор Пустовой, певец Кивицкас и другие.

По итогам состоявшейся беспроигрышной лотереи все участники получили призы (книги и сувениры).



По мнению всех участников презентации, это мероприятие не оставило никого равнодушным, все выражали слова благодарности организаторам презентации.

Фото- и видеорепортаж с места события - Владимира Клоповского, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, культура
Ключевые слова: альманах, ВРТУ-ВВКУРЭ, "Память поколений"
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добавлена вчера, 16 февраля, 18:00

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