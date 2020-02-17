Память поколений 🔊 Воспроизвести



13 февраля в Доме национальных общин Вильнюса при полном аншлаге прошла презентация альманаха "Память поколений".



Это уже второй такой альманах, изданный на средства Организации ветеранов ВРТУ-ВВКУРЭ, в который вошли стихи 9 авторов, членов Клуба творческих людей Организации ветеранов.



Клуб творческих людей возглавляет Яков Криницкий, член МАПП, автор нескольких поэтических сборников. Он также ведёт блог в еженедельнике "Обзор", в котором ежемесячно публикуются материалы участников Клуба - поэтов, писателей, фотохудожников и художников.



Презентацию вели Вячеслав Костров и Яков Криницкий.



Во время презентации альманаха выступили поэты Игорь Егиян, Александр Илларионов, Валентина Фатеева, Павел Золотоверх, Яков Криницкий. Это уже второй такой альманах, изданный на средства Организации ветеранов ВРТУ-ВВКУРЭ, в который вошли стихи 9 авторов, членов Клуба творческих людей Организации ветеранов.Клуб творческих людей возглавляет Яков Криницкий, член МАПП, автор нескольких поэтических сборников. Он также ведёт блог в еженедельнике "Обзор", в котором ежемесячно публикуются материалы участников Клуба - поэтов, писателей, фотохудожников и художников.Презентацию вели Вячеслав Костров и Яков Криницкий.Во время презентации альманаха выступили поэты Игорь Егиян, Александр Илларионов, Валентина Фатеева, Павел Золотоверх, Яков Криницкий.



По итогам состоявшейся беспроигрышной лотереи все участники получили призы (книги и сувениры).







По мнению всех участников презентации, это мероприятие не оставило никого равнодушным, все выражали слова благодарности организаторам презентации.



Фото- и видеорепортаж с места события - Владимира Клоповского, "Обзор"



Во второй части презентации состоялся концерт, в которм приняли участие пианистка Лия Неугасимова, скрипач Борис Трауберг, гитарист Виктор Пустовой, певец Кивицкас и другие.По итогам состоявшейся беспроигрышной лотереи все участники получили призы (книги и сувениры).По мнению всех участников презентации, это мероприятие не оставило никого равнодушным, все выражали слова благодарности организаторам презентации. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: альманах, ВРТУ-ВВКУРЭ, "Память поколений" — статья прочитана 202 раза Комментарии