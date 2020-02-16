На Вильнюсской книжной ярмарке - более 600 мероприятий 🔊 Воспроизвести 21-я международная книжная ярмарка пройдёт с 20 по 23 февраля в Вильнюсе, в выставочном центре «Litexpo».



В минувший четверг в музее МО были представлены основные моменты выставки, причём организаторы выбрали нетрадиционный формат - они обратились к аудитории из видеозаписей.



К зрителям обратились: директор Литовского института культуры Аушрине Жилинскене, глава издательства «Tyto Alba» Лолита Варанавичене, директор ассоциации AGATA Агна Бегете и др.



Темой 21-ой книжной ярмарки в Вильнюсе стала мысль Йонаса Мекаса: «Жить надо без формул, нужно быть открытым». Йонас Мекас — американский и литовский поэт и кинорежиссёр, лауреат Национальной премии Литвы в области литературы и искусства (1995).



«Книжная ярмарка – это свобода выбора в чтении, творении, разговоре. Здесь сталкиваются разные мнения, смелые мысли», - отметила Милда Гембицкене, руководитель выставочной группы «Litexpo». В минувший четверг в музее МО были представлены основные моменты выставки, причём организаторы выбрали нетрадиционный формат - они обратились к аудитории из видеозаписей.К зрителям обратились: директор Литовского института культуры Аушрине Жилинскене, глава издательства «Tyto Alba» Лолита Варанавичене, директор ассоциации AGATA Агна Бегете и др.Темой 21-ой книжной ярмарки в Вильнюсе стала мысль Йонаса Мекаса: «Жить надо без формул, нужно быть открытым». Йонас Мекас — американский и литовский поэт и кинорежиссёр, лауреат Национальной премии Литвы в области литературы и искусства (1995).«Книжная ярмарка – это свобода выбора в чтении, творении, разговоре. Здесь сталкиваются разные мнения, смелые мысли», - отметила Милда Гембицкене, руководитель выставочной группы «Litexpo».



Впервые на ярмарке будет открыт зал культурных центров. На ярмарке традиционно будут работать библиотеки, а дискуссионный клуб будет приветствовать посетителей в их любимом формате. В этом году он будет приглашать, например, на дискуссии о культуре евреев Литвы в современном обществе, СМИ в цифровую эпоху, о литовско-американских отношениях и многом другом.



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Посетители могут бесплатно добраться до ярмарки на специальных автобусах Вильнюсской книжной ярмарки. Каждые двадцать минут от Кафедральной площади (остановка Аркикатедра) до выставочного центра и обратно отправятся три автобуса. В субботу автобусы будут ходить каждые десять минут.



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Посетителей ярмарки, как обычно, ожидают полюбившиеся ими пространства и 600 самых разных мероприятий.Впервые на ярмарке будет открыт зал культурных центров. На ярмарке традиционно будут работать библиотеки, а дискуссионный клуб будет приветствовать посетителей в их любимом формате. В этом году он будет приглашать, например, на дискуссии о культуре евреев Литвы в современном обществе, СМИ в цифровую эпоху, о литовско-американских отношениях и многом другом.Подробнее -Посетители могут бесплатно добраться до ярмарки на специальных автобусах Вильнюсской книжной ярмарки. Каждые двадцать минут от Кафедральной площади (остановка Аркикатедра) до выставочного центра и обратно отправятся три автобуса. В субботу автобусы будут ходить каждые десять минут. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Йонас Мекас, Litexpo, Вильнюсская книжная ярмарка — статья прочитана 141 раз Комментарии