На Вильнюсской книжной ярмарке - более 600 мероприятий

В минувший четверг в музее МО были представлены основные моменты выставки, причём организаторы выбрали нетрадиционный формат - они обратились к аудитории из видеозаписей.
К зрителям обратились: директор Литовского института культуры Аушрине Жилинскене, глава издательства «Tyto Alba» Лолита Варанавичене, директор ассоциации AGATA Агна Бегете и др.
Темой 21-ой книжной ярмарки в Вильнюсе стала мысль Йонаса Мекаса: «Жить надо без формул, нужно быть открытым». Йонас Мекас — американский и литовский поэт и кинорежиссёр, лауреат Национальной премии Литвы в области литературы и искусства (1995).
«Книжная ярмарка – это свобода выбора в чтении, творении, разговоре. Здесь сталкиваются разные мнения, смелые мысли», - отметила Милда Гембицкене, руководитель выставочной группы «Litexpo».
Посетителей ярмарки, как обычно, ожидают полюбившиеся ими пространства и 600 самых разных мероприятий.
Впервые на ярмарке будет открыт зал культурных центров. На ярмарке традиционно будут работать библиотеки, а дискуссионный клуб будет приветствовать посетителей в их любимом формате. В этом году он будет приглашать, например, на дискуссии о культуре евреев Литвы в современном обществе, СМИ в цифровую эпоху, о литовско-американских отношениях и многом другом.
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Посетители могут бесплатно добраться до ярмарки на специальных автобусах Вильнюсской книжной ярмарки. Каждые двадцать минут от Кафедральной площади (остановка Аркикатедра) до выставочного центра и обратно отправятся три автобуса. В субботу автобусы будут ходить каждые десять минут.
Фото автора
Впервые на ярмарке будет открыт зал культурных центров. На ярмарке традиционно будут работать библиотеки, а дискуссионный клуб будет приветствовать посетителей в их любимом формате. В этом году он будет приглашать, например, на дискуссии о культуре евреев Литвы в современном обществе, СМИ в цифровую эпоху, о литовско-американских отношениях и многом другом.
Подробнее - здесь ==>>
Посетители могут бесплатно добраться до ярмарки на специальных автобусах Вильнюсской книжной ярмарки. Каждые двадцать минут от Кафедральной площади (остановка Аркикатедра) до выставочного центра и обратно отправятся три автобуса. В субботу автобусы будут ходить каждые десять минут.
Фото автора
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Йонас Мекас, Litexpo, Вильнюсская книжная ярмарка