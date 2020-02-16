На горизонте - горы

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В офисе УЕФА, находящемся в швейцарском городе Ньон, состоялась церемония жеребьёвки второго отборочного этапа чемпионата Европы по футзалу, запланированного на 2022 год. Это будет первое европейское первенство, когда в финальной части турнира примут участие 16, а не 12 команд, как раньше.



Своего соперника в конце минувшей недели узнала и сборная Литвы, попавшая перед жеребьёвкой в первую корзину. В апреле ей придётся помериться силами со сборной Черногории.



Матчи плей-офф второго квалификационного раунда пройдут с 6 по 15 апреля, по их результатам определятся последние семь участников группового этапа квалификации.



В стыковые матчи вышли девять команд, которые финишировали вторыми в первом отборочном раунде, и пять лучших обладателей третьих мест (по результатам против двух лучших команд в группе). В апреле они разыграют семь оставшихся путевок в групповой этап квалификации. Своего соперника в конце минувшей недели узнала и сборная Литвы, попавшая перед жеребьёвкой в первую корзину. В апреле ей придётся помериться силами со сборной Черногории.Матчи плей-офф второго квалификационного раунда пройдут с 6 по 15 апреля, по их результатам определятся последние семь участников группового этапа квалификации.В стыковые матчи вышли девять команд, которые финишировали вторыми в первом отборочном раунде, и пять лучших обладателей третьих мест (по результатам против двух лучших команд в группе). В апреле они разыграют семь оставшихся путевок в групповой этап квалификации.



Сборная Черногории, игравшая в группе В, выиграла у сборной Шотландии – 9:2, после чего проиграла Армении (1:3) и Бельгии (1:5).



Все пары плей-офф второго отборочного этапа чемпионата Европы-2022 по футзалу:



Турция – Греция,



Сан-Марино – Дания,



Израиль – Кипр,



Швейцария – Германия,



Англия - Северная Македония,



Болгария – Армения,



Черногория – Литва.











В футзальном ЕВРО-2022 принимают участие рекордное количество сборных - 50, 33 из них стартовали в отборочном раунде.



Сборная Нидерландов, хозяйка ЕВРО 2022, получила прямую путёвку в финальную стадию.



В групповой этап квалификации ЕВРО-2022 по футзалу пробились Албания, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Латвия, Молдова, Норвегия и Польша, занявшие первые места в своих группах.



Сборные, которые принимали участие в элитном раунде чемпионата мира-2020, который, кстати, этой осенью пройдёт в Литве, начнут борьбу сразу с группового этапа квалификации. Это Азербайджан, Беларусь, Испания, Италия, Казахстан, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия. Жребий решил, что литовская команда сыграет первый матч в гостях, а ответный – уже в родных стенах, что можно оценивать как очень хороший вариант.Сборная Черногории, игравшая в группе В, выиграла у сборной Шотландии – 9:2, после чего проиграла Армении (1:3) и Бельгии (1:5).Турция – Греция,Сан-Марино – Дания,Израиль – Кипр,Швейцария – Германия,Англия - Северная Македония,Болгария – Армения,Черногория – Литва.В футзальном ЕВРО-2022 принимают участие рекордное количество сборных - 50, 33 из них стартовали в отборочном раунде.Сборная Нидерландов, хозяйка ЕВРО 2022, получила прямую путёвку в финальную стадию.В групповой этап квалификации ЕВРО-2022 по футзалу пробились Албания, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Латвия, Молдова, Норвегия и Польша, занявшие первые места в своих группах.Сборные, которые принимали участие в элитном раунде чемпионата мира-2020, который, кстати, этой осенью пройдёт в Литве, начнут борьбу сразу с группового этапа квалификации. Это Азербайджан, Беларусь, Испания, Италия, Казахстан, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Черногория, футзал, чемпионата Европы по футзалу, жеребевка, Евро 2022, Евро-2022 — статья прочитана 148 раз Комментарии