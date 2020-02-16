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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Израиле заключенный пытался пронести в тюрьму в желудке 11 мобильных телефонов
Заключенный из тюрьмы Мегиддо был пойман на прошлой неделе при попытке пронести для заключенных там террористов 11 мобильных телефонов.
Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на «Исраэль ха-йом».
Заключенный, как сообщается, был связан с ФАТХ. Мобильные телефоны и SIM-карты для них он пытался пронести в желудке, но сработал металлоискатель. Мужчину доставили в больницу, где рентген показал наличие у него в желудке трех пакетов. Когда они покинули организм естественным путем, в них обнаружились 11 миниатюрных мобильников и 15 SIM-карт.
13 января офицер Управления тюрем Израиля (ШАБАС) был задержан по подозрению в незаконной передаче мобильных телефонов заключенным тюрьмы «Рамон». Пресс-служба полиции информирует о том, что среди тех, кто получал мобильники в тюрьме, были террористы Задержанный подозревается в содействии террористической организации, запрещенных контактах с заключенными, а также в коррупционных правонарушениях.
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: тюрьма, Израиль, мобильный телефон
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