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В Израиле заключенный пытался пронести в тюрьму в желудке 11 мобильных телефонов

Израильская тюрьма. Фото: Moshe Shai/FLASH90


Заключенный из тюрьмы Мегиддо был пойман на прошлой неделе при попытке пронести для заключенных там террористов 11 мобильных телефонов.

Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на «Исраэль ха-йом».

Заключенный, как сообщается, был связан с ФАТХ. Мобильные телефоны и SIM-карты для них он пытался пронести в желудке, но сработал металлоискатель. Мужчину доставили в больницу, где рентген показал наличие у него в желудке трех пакетов. Когда они покинули организм естественным путем, в них обнаружились 11 миниатюрных мобильников и 15 SIM-карт.

13 января офицер Управления тюрем Израиля (ШАБАС) был задержан по подозрению в незаконной передаче мобильных телефонов заключенным тюрьмы «Рамон». Пресс-служба полиции информирует о том, что среди тех, кто получал мобильники в тюрьме, были террористы Задержанный подозревается в содействии террористической организации, запрещенных контактах с заключенными, а также в коррупционных правонарушениях.
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: тюрьма, Израиль, мобильный телефон
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добавлена сегодня, 16 февраля, 12:00

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