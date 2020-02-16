В Израиле заключенный пытался пронести в тюрьму в желудке 11 мобильных телефонов 🔊 Воспроизвести Израильская тюрьма. Фото: Moshe Shai/FLASH90



Заключенный из тюрьмы Мегиддо был пойман на прошлой неделе при попытке пронести для заключенных там террористов 11 мобильных телефонов.



Об этом сообщает



Заключенный, как сообщается, был связан с ФАТХ. Мобильные телефоны и SIM-карты для них он пытался пронести в желудке, но сработал металлоискатель. Мужчину доставили в больницу, где рентген показал наличие у него в желудке трех пакетов. Когда они покинули организм естественным путем, в них обнаружились 11 миниатюрных мобильников и 15 SIM-карт.



13 января офицер Управления тюрем Израиля (ШАБАС) был задержан по подозрению в незаконной передаче мобильных телефонов заключенным тюрьмы «Рамон». Пресс-служба полиции информирует о том, что среди тех, кто получал мобильники в тюрьме, были террористы Задержанный подозревается в содействии террористической организации, запрещенных контактах с заключенными, а также в коррупционных правонарушениях. Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на «Исраэль ха-йом» Заключенный, как сообщается, был связан с ФАТХ. Мобильные телефоны и SIM-карты для них он пытался пронести в желудке, но сработал металлоискатель. Мужчину доставили в больницу, где рентген показал наличие у него в желудке трех пакетов. Когда они покинули организм естественным путем, в них обнаружились 11 миниатюрных мобильников и 15 SIM-карт.13 января офицер Управления тюрем Израиля (ШАБАС) был задержан по подозрению в незаконной передаче мобильных телефонов заключенным тюрьмы «Рамон». Пресс-служба полиции информирует о том, что среди тех, кто получал мобильники в тюрьме, были террористы Задержанный подозревается в содействии террористической организации, запрещенных контактах с заключенными, а также в коррупционных правонарушениях. Категории: чп и криминал Ключевые слова: тюрьма, Израиль, мобильный телефон — статья прочитана 196 раз Комментарии