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Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения
На Украине умерла восьмилетняя девочка, у которой диагностировали прогерию — преждевременное старение, сообщает РИА Нововсти со ссылкой на "Волынь24".
У пациентов с этим генетическим заболеванием не растет скелет, однако увеличиваются головной мозг и внутренние органы. Девочка перенесла несколько инсультов, страдала от тетрапареза конечностей и скончалась от полиорганной недостаточности.
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РИА Новости
Ключевые слова: лечение, ребёнок, заболевание, прогерия
География: Украина
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