Загрузка... Восьмилетняя украинка умерла от преждевременного старения 🔊 Воспроизвести



На Украине умерла восьмилетняя девочка, у которой диагностировали прогерию — преждевременное старение, сообщает



У пациентов с этим генетическим заболеванием не растет скелет, однако увеличиваются головной мозг и внутренние органы. Девочка перенесла несколько инсультов, страдала от тетрапареза конечностей и скончалась от полиорганной недостаточности. На Украине умерла восьмилетняя девочка, у которой диагностировали прогерию — преждевременное старение, сообщает РИА Нововсти со ссылкой на "Волынь24".У пациентов с этим генетическим заболеванием не растет скелет, однако увеличиваются головной мозг и внутренние органы. Девочка перенесла несколько инсультов, страдала от тетрапареза конечностей и скончалась от полиорганной недостаточности. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, здоровье Ключевые слова: лечение, ребёнок, заболевание, прогерия География: Украина — статья прочитана 148 раз Комментарии