Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие 🔊 Воспроизвести



В центре Калининграда мужчина застрелил семейную пару и ранил их ребенка, сообщил



"На улице Баранова, рядом с Центральным рынком, (неизвестный — ред.) выстрелил в мужчину и женщину, они убиты, и ранил их сына", - рассказал собеседник агентства.



Самого стрелка госпитализировали. В центре Калининграда мужчина застрелил семейную пару и ранил их ребенка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."На улице Баранова, рядом с Центральным рынком, (неизвестный — ред.) выстрелил в мужчину и женщину, они убиты, и ранил их сына", - рассказал собеседник агентства.Самого стрелка госпитализировали. РИА Новости Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: полиция, погибшие, стрельба География: Россия, Калининград — статья прочитана 162 раза Комментарии