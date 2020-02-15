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Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие
В центре Калининграда мужчина застрелил семейную пару и ранил их ребенка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"На улице Баранова, рядом с Центральным рынком, (неизвестный — ред.) выстрелил в мужчину и женщину, они убиты, и ранил их сына", - рассказал собеседник агентства.
Самого стрелка госпитализировали.
РИА Новости
Категории: чп и криминал, в России
География: Россия, Калининград
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