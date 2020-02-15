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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Кто в ЕС доноры, а кто получатели? Инфографика
После выхода Британии из Евросоюза может уменьшиться финансирование отстающих стран.
Дотации Литве, Латвии и Эстонии тоже сократятся? Таким вопросом задаётся aif.ru.
— Еврокомиссия уже уведомила балтийские республики о сокращении финансовой помощи в будущем, — подтверждает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. — Британия, которая покинула Евросоюз 1 февраля, была одним из лидеров по объёму отчислений в фонды, с помощью которых ЕС сокращает разрыв в развитии своих членов. Нежелание британцев нести это бремя стало одной из причин брексита. А в других развитых странах тоже звучат протесты против финансирования отстающей Южной и Восточной Европы. Готовятся реформы, требующие от стран-аутсайдеров активнее участвовать в общеевропейских программах. А тех, кто откажется, могут даже из ЕС исключить.
Категории: в Европе
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Так вот, минус Литвы превышает минусы Эстонии, Латвии, Мальты, Словении, Испании и Кипра вместе взятых