Кто в ЕС доноры, а кто получатели? Инфографика 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







После выхода Британии из Евросоюза может уменьшиться финансирование отстающих стран.



Дотации Литве, Латвии и Эстонии тоже сократятся? Таким вопросом задаётся aif.ru.



— Еврокомиссия уже уведомила балтийские республики о сокращении финансовой помощи в будущем, — подтверждает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. — Британия, которая покинула Евросоюз 1 февраля, была одним из лидеров по объёму отчислений в фонды, с помощью которых ЕС сокращает разрыв в развитии своих членов. Нежелание британцев нести это бремя стало одной из причин брексита. А в других развитых странах тоже звучат протесты против финансирования отстающей Южной и Восточной Европы. Готовятся реформы, требующие от стран-аутсайдеров активнее участвовать в общеевропейских программах. А тех, кто откажется, могут даже из ЕС исключить.



— Еврокомиссия уже уведомила балтийские республики о сокращении финансовой помощи в будущем, — подтверждает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. — Британия, которая покинула Евросоюз 1 февраля, была одним из лидеров по объёму отчислений в фонды, с помощью которых ЕС сокращает разрыв в развитии своих членов. Нежелание британцев нести это бремя стало одной из причин брексита. А в других развитых странах тоже звучат протесты против финансирования отстающей Южной и Восточной Европы. Готовятся реформы, требующие от стран-аутсайдеров активнее участвовать в общеевропейских программах. А тех, кто откажется, могут даже из ЕС исключить. Категории: в Европе Ключевые слова: ЕС, донор — статья прочитана 182 раза Комментарии