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Кто в ЕС доноры, а кто получатели? Инфографика

Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас




После выхода Британии из Евросоюза может уменьшиться финансирование отстающих стран.

Дотации Литве, Латвии и Эстонии тоже сократятся? Таким вопросом задаётся aif.ru.

— Еврокомиссия уже уведомила балтийские республики о сокращении финансовой помощи в будущем, — подтверждает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. — Британия, которая покинула Евросоюз 1 февраля, была одним из лидеров по объёму отчислений в фонды, с помощью которых ЕС сокращает разрыв в развитии своих членов. Нежелание британцев нести это бремя стало одной из причин брексита. А в других развитых странах тоже звучат протесты против финансирования отстающей Южной и Восточной Европы. Готовятся реформы, требующие от стран-аутсайдеров активнее участвовать в общеевропейских программах. А тех, кто откажется, могут даже из ЕС исключить.

Категории: в Европе
Ключевые слова: ЕС, донор
статья прочитана 182 раза
добавлена сегодня, 15 февраля, 19:30

Комментарии

первоклассник Вася
15 февраля, 20:25
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помните сравнения: площадь Гренландии превышает площадь Австрии,... вместе взятых?

Так вот, минус Литвы превышает минусы Эстонии, Латвии, Мальты, Словении, Испании и Кипра вместе взятых
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