Лука Дончич может оставить Литву без олимпийской путёвки 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: © Photo: Facebook / Krepšinio namai







Лидер клуба Национальной баскетбольной лиги «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич заявил, что намерен помочь национальной команде в квалификационном турнире Олимпиады. Сборная Словении попробует добыть путёвку на Олимпийские игры в Токио на турнире, который будет проходить в Каунасе в июне 2020 года.



Словенцы попали в отборочную группу со сборными Польши и Анголы. В случае успеха в этом трио балканцы разыграют путёвку с лучшей командой из группы А, в которой сыграют Литва, Южная Корея и Венесуэла.



«Конечно, я сыграю за сборную», — приводит слова Дончича на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас, сообщает



Напомним, Лука Дончич является ключевой фигурой в составе сборной. В 2017 году он помог команде завоевать золото Евробаскета.



Словенцы попали в отборочную группу со сборными Польши и Анголы. В случае успеха в этом трио балканцы разыграют путёвку с лучшей командой из группы А, в которой сыграют Литва, Южная Корея и Венесуэла.«Конечно, я сыграю за сборную», — приводит слова Дончича на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас, сообщает championat.com. Напомним, Лука Дончич является ключевой фигурой в составе сборной. В 2017 году он помог команде завоевать золото Евробаскета. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Лука Дончич География: Литва, Каунас — статья прочитана 168 раз Комментарии