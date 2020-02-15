Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото на чемпионате мира 🔊 Воспроизвести © Фото: Александр Вильф, РИА Новости



Биатлонист Александр Вторым в спринте стал француз Кентен Фийон Майе, третьим - также француз Мартен Фуркад.завоевал золото на чемпионате мира, сообщает



Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве в Италии.



Золотая медаль стала результатом преодоления дистанции за 22 минуты 48,1 секунды. При этом он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.



Вторым в спринте стал француз Кентен Фийон Майе, третьим - также француз Мартен Фуркад.



Логинов впервые за 12 лет участия России в чемпионатах мира по биатлону одержал победу в мужской личной гонке. Его победа прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов. В женских же гонках Россия побеждала в 2015 году - тогда золотую медаль завоевала Екатерина Юрлова-Перхт. Биатлонист Александр Вторым в спринте стал француз Кентен Фийон Майе, третьим - также француз Мартен Фуркад.завоевал золото на чемпионате мира, сообщает ЗВЕЗДА Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве в Италии.Золотая медаль стала результатом преодоления дистанции за 22 минуты 48,1 секунды. При этом он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.Вторым в спринте стал француз Кентен Фийон Майе, третьим - также француз Мартен Фуркад.Логинов впервые за 12 лет участия России в чемпионатах мира по биатлону одержал победу в мужской личной гонке. Его победа прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов. В женских же гонках Россия побеждала в 2015 году - тогда золотую медаль завоевала Екатерина Юрлова-Перхт. tvzvezda.ru Категории: спорт, в мире Ключевые слова: победитель, биатлон, Логинов, ЧМ-2020 — статья прочитана 201 раз Комментарии