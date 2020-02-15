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Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото на чемпионате мира
Биатлонист Александр Вторым в спринте стал француз Кентен Фийон Майе, третьим - также француз Мартен Фуркад.завоевал золото на чемпионате мира, сообщает ЗВЕЗДА.
Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве в Италии.
Золотая медаль стала результатом преодоления дистанции за 22 минуты 48,1 секунды. При этом он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.
Вторым в спринте стал француз Кентен Фийон Майе, третьим - также француз Мартен Фуркад.
Логинов впервые за 12 лет участия России в чемпионатах мира по биатлону одержал победу в мужской личной гонке. Его победа прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов. В женских же гонках Россия побеждала в 2015 году - тогда золотую медаль завоевала Екатерина Юрлова-Перхт.
tvzvezda.ru
Ключевые слова: победитель, биатлон, Логинов, ЧМ-2020
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