Вильнюс отметил юбилей двух Дунаевских 🔊 Воспроизвести В литовской столице прошёл вечер, посвященный двойному юбилею Исаака Осиповича и Максима Исааковича Дунаевских











4 февраля 2020 года в Большом зале Вильнюсского дома учителя состоялась первая в новом году встреча в рамках традиционных музыкальных вторников в Обществе любителей русского романса в Литве «Мелос» и получилась она удивительно теплой. Тепло и безветренно было на улице; на редкость тепло, для этого времени года, было в зале, в том числе, и от многочисленных улыбок собравшихся поклонников творчества композиторов легендарной династии Дунаевских, Исаака Осиповича и Максима Исааковича, двойному юбилею которых был посвящен этот вечер. И, конечно же, тепло было от светлой музыки, подаренной всем нам благодаря солнечному таланту двух творцов - отца и сына. 4 февраля 2020 года в Большом зале Вильнюсского дома учителя состоялась первая в новом году встреча в рамках традиционных музыкальных вторников в Обществе любителей русского романса в Литве «Мелос» и получилась она удивительно теплой. Тепло и безветренно было на улице; на редкость тепло, для этого времени года, было в зале, в том числе, и от многочисленных улыбок собравшихся поклонников творчества композиторов легендарной династии Дунаевских, Исаака Осиповича и Максима Исааковича, двойному юбилею которых был посвящен этот вечер. И, конечно же, тепло было от светлой музыки, подаренной всем нам благодаря солнечному таланту двух творцов - отца и сына.



Вообще – это тот уникальный случай, когда композиторская династия получила достойное продолжение. Максим Дунаевский унаследовал от отца оптимизм и жизнелюбие, мелодический дар и поклонение красоте, будь то красота в искусстве, в музыке или в отношениях с женщиной.











Даже особенность писать музыку быстро, иногда на ходу, досталась ему в наследство от отца, а вместе с громкой фамилией он унаследовал еще и прозвище «Дуня».



Как и отец, Дунаевский-младший в первую очередь знаменит своими песенными шедеврами.



Песни отца и сына и стали главными героями концерта, который открыла его автор и ведущая Валентина Калинчева, по ходу вечера знакомившая слушателей с некоторыми интересными и малоизвестными фактами ярких судеб и творчества двух композиторов.



"Нам песня строить и жить помогает…" – это самые верные слова для песен как Исаака, так и Максима Дунаевских. Как бы ни менялась мода, их хочется не только бесконечно слушать, но и подпевать.



Со знаменитого «Марша веселых ребят» и началась музыкальная составляющая концерта, которая, в основном, была представлена в исполнении коллектива вокальной студии «Гармония» (руководитель и концертмейстер Людмила Мальцева), вышедшего на сцену и не покидавшего её весь вечер.











А дальше уже солистка Татьяна Науменко трепетно делится с нами: «Я вся горю, не пойму от чего…» («Песня Анюты») или тоскует по ушедшей любви («Звать любовь не надо»); Валентина Калинчева озорно, но сочувствующе рассказывает об отважном капитане, не сумевшем устоять перед чувством любви, или другую совершенно сказочную историю («Лев и брадобрей»); Янина Соколовская очень убедительно уверяет, что «порою и молчание нам понятней всяких слов…» («Молчание»); Галина Янушкевич вспоминает любимый город: «Я вижу везде твои ясные зори, Одесса…» («Песня Тони»), а Клара Максимова в своей песне весело призывает всех нас: «Весна идет! Весне дорогу!».



Им вторит ансамбль, исполняя любимые песни Исаака и Максима Дунаевских, вызывающие светлые чувства, порой даже ностальгию, и бурю эмоций. Песня за песней, как страница за страницей биографии огромной страны, как страницы нашей собственной жизни.



Была в этой программе и «изюминка» - аудио записи попурри ярких и незабываемых маршей Исаака Дунаевского и попурри некоторых хитов Максима Дунаевского.







Всё это воспринималось как некое действо, которым управляет замечательная ведущая-дирижер, не упуская возможности подключить в этот спектакль и общение со зрителями, и шутки, и пение зала, и его аплодисменты… Зал не скупился на крики «Браво!», с полным восторгом подпевал исполнителям и аудио записям, и принимать в этом непосредственное участие – было просто непередаваемо.



Финальным аккордом прозвучали две песни Максима Дунаевского из к/ф «Карнавал»: «Спасибо, жизнь» и «Пусть не меркнут огни…», которые стали пожеланием добра и радости всем собравшимся в зале.







Концерт, подаривший зрителям незабываемую встречу с музыкой великой династии композиторов – Исаака и Максима Дунаевских, прошёл на одном дыхании и, может быть, поэтому показался неожиданно коротким. Тем радостней будет снова побывать на следующих концертах «Мелоса» и студии «Гармония». Практически полный зал, устроивший продолжительную овацию в конце концерта – тому подтверждение.



Отдельное спасибо руководителю коллектива Людмиле Мальцевой и солистке, организатору и ведущей вечера Валентине Калинчевой.



До новых встреч!



Фото Владимира Клоповского и Валентины Калинчевой



30 января исполнилось 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского, благодаря которому запела вся страна от мала до велика – ведь, обладая уникальным мелодическим даром, он стал первым хитмейкером страны, отцом–основателем советской массовой песни! А 15 января был праздник у его сына, композитора, народного артиста России Максима Дунаевского. Ему исполнилось 75! Для юбилейного концерта, запланированного на 10 октября, он заранее придумал название «Дунаевский плюс Дунаевский» - как напоминание о неразрывной связи с отцом, влияние которого сказывается на его творчестве всю жизнь.Вообще – это тот уникальный случай, когда композиторская династия получила достойное продолжение. Максим Дунаевский унаследовал от отца оптимизм и жизнелюбие, мелодический дар и поклонение красоте, будь то красота в искусстве, в музыке или в отношениях с женщиной.Даже особенность писать музыку быстро, иногда на ходу, досталась ему в наследство от отца, а вместе с громкой фамилией он унаследовал еще и прозвище «Дуня».Как и отец, Дунаевский-младший в первую очередь знаменит своими песенными шедеврами.Песни отца и сына и стали главными героями концерта, который открыла его автор и ведущая Валентина Калинчева, по ходу вечера знакомившая слушателей с некоторыми интересными и малоизвестными фактами ярких судеб и творчества двух композиторов."Нам песня строить и жить помогает…" – это самые верные слова для песен как Исаака, так и Максима Дунаевских. Как бы ни менялась мода, их хочется не только бесконечно слушать, но и подпевать.Со знаменитого «Марша веселых ребят» и началась музыкальная составляющая концерта, которая, в основном, была представлена в исполнении коллектива вокальной студии «Гармония» (руководитель и концертмейстер Людмила Мальцева), вышедшего на сцену и не покидавшего её весь вечер.А дальше уже солистка Татьяна Науменко трепетно делится с нами: «Я вся горю, не пойму от чего…» («Песня Анюты») или тоскует по ушедшей любви («Звать любовь не надо»); Валентина Калинчева озорно, но сочувствующе рассказывает об отважном капитане, не сумевшем устоять перед чувством любви, или другую совершенно сказочную историю («Лев и брадобрей»); Янина Соколовская очень убедительно уверяет, что «порою и молчание нам понятней всяких слов…» («Молчание»); Галина Янушкевич вспоминает любимый город: «Я вижу везде твои ясные зори, Одесса…» («Песня Тони»), а Клара Максимова в своей песне весело призывает всех нас: «Весна идет! Весне дорогу!».Им вторит ансамбль, исполняя любимые песни Исаака и Максима Дунаевских, вызывающие светлые чувства, порой даже ностальгию, и бурю эмоций. Песня за песней, как страница за страницей биографии огромной страны, как страницы нашей собственной жизни.Была в этой программе и «изюминка» - аудио записи попурри ярких и незабываемых маршей Исаака Дунаевского и попурри некоторых хитов Максима Дунаевского.Всё это воспринималось как некое действо, которым управляет замечательная ведущая-дирижер, не упуская возможности подключить в этот спектакль и общение со зрителями, и шутки, и пение зала, и его аплодисменты… Зал не скупился на крики «Браво!», с полным восторгом подпевал исполнителям и аудио записям, и принимать в этом непосредственное участие – было просто непередаваемо.Финальным аккордом прозвучали две песни Максима Дунаевского из к/ф «Карнавал»: «Спасибо, жизнь» и «Пусть не меркнут огни…», которые стали пожеланием добра и радости всем собравшимся в зале.Концерт, подаривший зрителям незабываемую встречу с музыкой великой династии композиторов – Исаака и Максима Дунаевских, прошёл на одном дыхании и, может быть, поэтому показался неожиданно коротким. Тем радостней будет снова побывать на следующих концертах «Мелоса» и студии «Гармония». Практически полный зал, устроивший продолжительную овацию в конце концерта – тому подтверждение.Отдельное спасибо руководителю коллектива Людмиле Мальцевой и солистке, организатору и ведущей вечера Валентине Калинчевой.До новых встреч! Надежда МАТВЕЕВА , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Валентина Калинчева, «Мелос», общество любителей русского романса в Литве, студия «Гармония» — статья прочитана 217 раз Комментарии