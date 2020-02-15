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РФ выделила 2, 8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении
Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщил РИА Новости советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов.
"Общий объем средств, выделенных Российской Федерацией на новый проект по развитию Вайоц-Дзорского и Гегаркуникского марзов (областей - Прим. ред.), составляет 2,8 миллиона долларов", - сказал Степанов.
Он уточнил, что деньги выделены по линии трастового фонда Россия - Программа развития ООН.
"Проект рассчитан на три года. Очень многогранный будет кластер - и туризм, и развитие сельских общин", - сказал Степанов.
Он напомнил, что ранее при российской поддержке был реализован проект развития Тавушской области Армении.
В января 2015 года распоряжением правительства РФ Программе развития ООН было выделено более 5 миллионов долларов на реализацию в Армении в 2015-2019 годах проекта "Комплексная поддержка развития сельских районов: повышение устойчивости общин". Проект был реализован в Тавушской области Армении.
РИА Новости
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