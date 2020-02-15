Опасные игры 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Аркадий Бабахин







В последнее время в нашем обществе всё популярнее становится игра «Замути скандал». В неё играют политики, журналисты и даже спецслужбы, а теперь вот подключились (или их к этому подключили?) даже школьники.



На уроке русского языка в литовской гимназии им.Видунаса в городе Клайпеда учительница, реагируя на вопросы учеников, не стала кривить душой и обозначила положительные, с её точки зрения, стороны жизни людей в Советском Союзе: мол, были заводы, много рабочих мест, строились школы, а люди получали бесплатные квартиры. Но самым «крамольным» было то, что, говоря о сегодняшней России, она призналась, что молится о здоровье президента В.Путина, потому что он поставил Россию на ноги. На уроке русского языка в литовской гимназии им.Видунаса в городе Клайпеда учительница, реагируя на вопросы учеников, не стала кривить душой и обозначила положительные, с её точки зрения, стороны жизни людей в Советском Союзе: мол, были заводы, много рабочих мест, строились школы, а люди получали бесплатные квартиры. Но самым «крамольным» было то, что, говоря о сегодняшней России, она призналась, что молится о здоровье президента В.Путина, потому что он поставил Россию на ноги. Возможно, такая откровенность учителя и была излишней, но в определённой степени её спровоцировали сами ученики, отпуская реплики типа: «откуда у этих русских может быть духовность?!» Но дискуссия потому и дискуссия, что в ней сталкиваются разные точки зрения.



Однако эта история приняла неожиданный оборот. Кто-то из учеников тайно сделал запись этого разговора, и эта запись случайно или неслучайно попала в руки небезызвестной журналистки. Последняя, не очень заморачиваясь по поводу журналистской этики, стёрла в записи то, что с её точки зрения, не имело значения, в частности рассказ об истории Российского государства, его государственной символике и добрые слова о Литве, а также вопросы самих учеников. Всё это ей показалось малозначительным. В записи сохранилось только то, что можно было использовать против учителя, с целью замутить очередной русофобский скандал. Подкорректированная таким образом запись попала в интернет.



Разразился вселенский скандал: какой ужас! Надо срочно спасать детей, а учителя чуть ли не депортировать из Литвы! В связи с этим мне вспомнился случай из моей жизни. Это было давно. В Санкт-Петербурге мне довелось познакомиться с немолодой уже женщиной – издателем русской газеты во Франции. Ее семья покинула Россию с первой волной эмиграции. Это было время, когда русские аристократы массово бежали от революции. В разговоре эта дама несколько раз повторила: «Я очень благодарна Путину»… Это было во время первого срока исполнения своих обязанностей нынешним президентом России, и мне было интересно узнать, за что человек, проживший всю свою жизнь вдали от родины, может быть благодарен Путину. Её ответ поразил меня своей неожиданной искренностью: „Потому что нам, русским эмигрантам во Франции, наконец-то перестало быть стыдно за Россию“.



Я её прекрасно понимаю. Один известный русский философ сказал: «Русские всегда несут Россию в себе». И это так, потому что наши духовные связи с Россией не прерываются.



Мы не манкурты, напрочь забывшие, где их корни, и нам тоже бывает больно за Россию, которой мы всем сердцем желаем добра. Мы конечно стараемся интегрироваться в литовское общество. И у большинства из нас это прекрасно получается. Но интеграция - это не одностороннее движение, а движение друг другу навстречу. Президент Гитанас Науседа провозгласил о своем прекрасном намерении превратить Литву в государство всеобщего благополучия. Но всеобщее благополучие государства создаётся трудом всех его граждан. И это надо понимать.



К тому же благополучие – это не только материальные блага. В благополучном государстве каждый человек должен чувствовать себя защищённым, свободным и уверенным в завтрашнем дне. В Литве, где проживает почти 500 тысяч представителей национальных меньшинств, следует на государственном уровне создавать условия для формирования гармоничных межнациональных отношений. И это должно стать важной составляющей благополучного государства.



Возвращаясь к нашей теме, хочу сказать, что не всё безнадёжно и, как говорят англичане, в каждом облаке обязательно есть серебряная нить. Те, кто ожидал, что учительница на следующий день посла скандала будет уволена, должны почувствовать глубокое разочарование. Учитель работает. Директор гимназии занял достойную позицию и поступает как серьёзный и ответственный руководитель. В гимназии прошла встреча педагогов и учащихся. Все вместе обсуждали случившееся. Размышляли, а можно ли было в этой ситуации поступить как-то иначе. Великий литовский философ, поэт, педагог Видунас, чьё имя носит гимназия, сказал: „Я бы только очень хотел после окончания жизни являться в народе ярким проявлением человечности и, тем самым, пробуждать её в других“.



Я надеюсь, что эта история закончится благополучно, и послужит для всех хорошим уроком обществоведения.



Клайпеда Тамара ЛОХАНКИНА , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Гитанас Науседа, гимназия им.Видунаса — статья прочитана 729 раз Комментарии