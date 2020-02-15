Загрузка... Интимное видео от Павленского заставило кандидата в мэры Парижа отказаться от выдвижения 🔊 Воспроизвести Пётр Павленский. Фото © AP / TASS



Кандидат на пост мэра Парижа от партии французского президента Эмманюэля Макрона "Вперёд, Республика!" Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов после того, как художник-акционист Пётр Павленский опубликовал интимное видео с участием политика. Партия французского президента подбирает нового кандидата, сообщает



В своём заявлении Гриво отметил, что, выдвигая свою кандидатуру на выборы мэра, он знал, что политическая жизнь будет крайне сложной. Экс-кандидат отметил, что беспокоится за свою семью, так как за всё время политической гонки она не раз подвергалась опасности. Кандидат на пост мэра Парижа от партии французского президента Эмманюэля Макрона "Вперёд, Республика!" Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов после того, как художник-акционист Пётр Павленский опубликовал интимное видео с участием политика. Партия французского президента подбирает нового кандидата, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на газету Liberation.В своём заявлении Гриво отметил, что, выдвигая свою кандидатуру на выборы мэра, он знал, что политическая жизнь будет крайне сложной. Экс-кандидат отметил, что беспокоится за свою семью, так как за всё время политической гонки она не раз подвергалась опасности. — За этот год я и моя семья подвергались клеветническим высказываниям и анонимным нападкам. Мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смертью, — рассказал Гриво.



Сам Павленский объяснил свои действия желанием осудить лицемерие. По его мнению, Гриво, который всегда говорит о семейных ценностях и приводит в пример свою жену и троих детей, вовсе не такой, каким хочет казаться.



— Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, но они должны быть честными. Он хочет быть главой города, и он лжёт избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня, — заявил акционист.



Напомним, в январе 2019 года суд Парижа приговорил Павленского к трём годам лишения свободы за поджог Банка Франции. Загрузка... life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, мэр, Париж, Павленский — статья прочитана 303 раза Комментарии