Главная >> Новости >> политика, общество, чп и криминал, в Европе >> Интимное видео от Павленского заставило кандидата в мэры Парижа отказаться от выдвижения
Загрузка...

Интимное видео от Павленского заставило кандидата в мэры Парижа отказаться от выдвижения

Пётр Павленский. Фото © AP / TASS


Кандидат на пост мэра Парижа от партии французского президента Эмманюэля Макрона "Вперёд, Республика!" Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов после того, как художник-акционист Пётр Павленский опубликовал интимное видео с участием политика. Партия французского президента подбирает нового кандидата, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на газету Liberation.

В своём заявлении Гриво отметил, что, выдвигая свою кандидатуру на выборы мэра, он знал, что политическая жизнь будет крайне сложной. Экс-кандидат отметил, что беспокоится за свою семью, так как за всё время политической гонки она не раз подвергалась опасности.
— За этот год я и моя семья подвергались клеветническим высказываниям и анонимным нападкам. Мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смертью, — рассказал Гриво.

Сам Павленский объяснил свои действия желанием осудить лицемерие. По его мнению, Гриво, который всегда говорит о семейных ценностях и приводит в пример свою жену и троих детей, вовсе не такой, каким хочет казаться.

— Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, но они должны быть честными. Он хочет быть главой города, и он лжёт избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня, — заявил акционист.

Напомним, в январе 2019 года суд Парижа приговорил Павленского к трём годам лишения свободы за поджог Банка Франции.
Загрузка...
life.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: выборы, мэр, Париж, Павленский
статья прочитана 303 раза
добавлена сегодня, 15 февраля, 17:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка