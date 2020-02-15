Интимное видео от Павленского заставило кандидата в мэры Парижа отказаться от выдвижения

Кандидат на пост мэра Парижа от партии французского президента Эмманюэля Макрона "Вперёд, Республика!" Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов после того, как художник-акционист Пётр Павленский опубликовал интимное видео с участием политика. Партия французского президента подбирает нового кандидата, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на газету Liberation.
В своём заявлении Гриво отметил, что, выдвигая свою кандидатуру на выборы мэра, он знал, что политическая жизнь будет крайне сложной. Экс-кандидат отметил, что беспокоится за свою семью, так как за всё время политической гонки она не раз подвергалась опасности.
— За этот год я и моя семья подвергались клеветническим высказываниям и анонимным нападкам. Мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смертью, — рассказал Гриво.
Сам Павленский объяснил свои действия желанием осудить лицемерие. По его мнению, Гриво, который всегда говорит о семейных ценностях и приводит в пример свою жену и троих детей, вовсе не такой, каким хочет казаться.
— Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, но они должны быть честными. Он хочет быть главой города, и он лжёт избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня, — заявил акционист.
Напомним, в январе 2019 года суд Парижа приговорил Павленского к трём годам лишения свободы за поджог Банка Франции.
Сам Павленский объяснил свои действия желанием осудить лицемерие. По его мнению, Гриво, который всегда говорит о семейных ценностях и приводит в пример свою жену и троих детей, вовсе не такой, каким хочет казаться.
— Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, но они должны быть честными. Он хочет быть главой города, и он лжёт избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня, — заявил акционист.
Напомним, в январе 2019 года суд Парижа приговорил Павленского к трём годам лишения свободы за поджог Банка Франции.