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В Европе зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса
По данным AFP, инфицированный китайский турист умер во Франции, сообщает ТАСС.
Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Европы - инфицированный китайский турист умер во Франции. Об этом в субботу со ссылкой на министра здравоохранения Франции сообщило агентство France-Presse.
По его данным, 80-летний гражданин КНР был госпитализирован с симптомами заражения коронавирусом нового типа в конце января.
ТАСС
Категории: чп и криминал
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