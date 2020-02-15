В Европе зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса 🔊 Воспроизвести



По данным AFP, инфицированный китайский турист умер во Франции, сообщает



Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Европы - инфицированный китайский турист умер во Франции. Об этом в субботу со ссылкой на министра здравоохранения Франции сообщило агентство France-Presse.



По его данным, 80-летний гражданин КНР был госпитализирован с симптомами заражения коронавирусом нового типа в конце января. По данным AFP, инфицированный китайский турист умер во Франции, сообщает ТАСС Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Европы - инфицированный китайский турист умер во Франции. Об этом в субботу со ссылкой на министра здравоохранения Франции сообщило агентство France-Presse.По его данным, 80-летний гражданин КНР был госпитализирован с симптомами заражения коронавирусом нового типа в конце января. ТАСС Категории: чп и криминал Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 119 раз Комментарии