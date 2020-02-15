Литва удачно стартовала на мировом первенстве биатлонистов 🔊 Воспроизвести Наталья Кочергина. Фото: biathlonltu.com







На проходящем в эти дни в итальянском городе Антхольц ожидаемо доминируют представители Норвегии.



Именно победой этой команды в смешанной эстафете и открылась программа соревнований в Антхольце.



В архив может занести себе эту гонку и сборная Литвы.



Днём позже свой лучший результат в сезоне показала и Наталья Кочергина, занявшая в спринте 34 место. Для литовской спортсменки это четвёртый лучший результат в карьере: самое высокое место (27-е) она заняла на прошлогоднем чемпионате мира в Швеции.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия



Смешанная эстафета 2х6+2,75 км, 13 февраля Именно победой этой команды в смешанной эстафете и открылась программа соревнований в Антхольце.В архив может занести себе эту гонку и сборная Литвы.Днём позже свой лучший результат в сезоне показала и Наталья Кочергина, занявшая в спринте 34 место. Для литовской спортсменки это четвёртый лучший результат в карьере: самое высокое место (27-е) она заняла на прошлогоднем чемпионате мира в Швеции.



2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — (отставание 15,6 сек.; 0+6),



3. Чехия (Ева Кристейн-Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) — (+30,8; 0+2),



4. Германия (Франциска Пройс, Денизе Херрманн, Арнд Пайфер, Бенедикто Долль) – (+49,2; 1+11),



5. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артём Прима, Дмитрий Пидручный) – (+56,1; 1+7),



6. Россия (Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов) — (+59,4; 0+5)…



16. Литва (Наталья Кочергина, Габриэле Лещинскайте, Витаутас Строля, Кароль Домбровский) – (+4.22,3; 0+8).



В гонке приняли участие 27 команд.



Женщины. Спринт 7,5 км. 14 февраля



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – (1 штрафной круг),



2. Сюзан Данкли (США) – (+6,8; 0),



3. Луция Харватова (Чехия) – (+21,3; 1),



4. Елена Пидгрушная (Украина) – (+25,6; 1),



5. Денизе Херрманн (Германия) – (+30,5; 3)…



34. Наталья Кочергина (Литва) – (1.26,6; 2),



69. Габриэле Лещинскайте (Литва) - (+2.33,2; 2),



97. Анна Есипёнок (Литва) – (+5.25,8; 1). 1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё) — (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов),2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — (отставание 15,6 сек.; 0+6),3. Чехия (Ева Кристейн-Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) — (+30,8; 0+2),4. Германия (Франциска Пройс, Денизе Херрманн, Арнд Пайфер, Бенедикто Долль) – (+49,2; 1+11),5. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артём Прима, Дмитрий Пидручный) – (+56,1; 1+7),6. Россия (Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов) — (+59,4; 0+5)…16. Литва (Наталья Кочергина, Габриэле Лещинскайте, Витаутас Строля, Кароль Домбровский) – (+4.22,3; 0+8).В гонке приняли участие 27 команд.1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – (1 штрафной круг),2. Сюзан Данкли (США) – (+6,8; 0),3. Луция Харватова (Чехия) – (+21,3; 1),4. Елена Пидгрушная (Украина) – (+25,6; 1),5. Денизе Херрманн (Германия) – (+30,5; 3)…34. Наталья Кочергина (Литва) – (1.26,6; 2),69. Габриэле Лещинскайте (Литва) - (+2.33,2; 2),97. Анна Есипёнок (Литва) – (+5.25,8; 1). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия +1 статья прочитана 122 раза Комментарии