Главная >> Новости >> спорт >> Литва удачно стартовала на мировом первенстве биатлонистов

Литва удачно стартовала на мировом первенстве биатлонистов

Наталья Кочергина. Фото: biathlonltu.com




На проходящем в эти дни в итальянском городе Антхольц ожидаемо доминируют представители Норвегии.

Именно победой этой команды в смешанной эстафете и открылась программа соревнований в Антхольце.

В архив может занести себе эту гонку и сборная Литвы.

Днём позже свой лучший результат в сезоне показала и Наталья Кочергина, занявшая в спринте 34 место. Для литовской спортсменки это четвёртый лучший результат в карьере: самое высокое место (27-е) она заняла на прошлогоднем чемпионате мира в Швеции.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Смешанная эстафета 2х6+2,75 км, 13 февраля
1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё) — (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов),

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — (отставание 15,6 сек.; 0+6),

3. Чехия (Ева Кристейн-Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) — (+30,8; 0+2),

4. Германия (Франциска Пройс, Денизе Херрманн, Арнд Пайфер, Бенедикто Долль) – (+49,2; 1+11),

5. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артём Прима, Дмитрий Пидручный) – (+56,1; 1+7),

6. Россия (Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов) — (+59,4; 0+5)…

16. Литва (Наталья Кочергина, Габриэле Лещинскайте, Витаутас Строля, Кароль Домбровский) – (+4.22,3; 0+8).

В гонке приняли участие 27 команд.

Женщины. Спринт 7,5 км. 14 февраля

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – (1 штрафной круг),

2. Сюзан Данкли (США) – (+6,8; 0),

3. Луция Харватова (Чехия) – (+21,3; 1),

4. Елена Пидгрушная (Украина) – (+25,6; 1),

5. Денизе Херрманн (Германия) – (+30,5; 3)…

34. Наталья Кочергина (Литва) – (1.26,6; 2),

69. Габриэле Лещинскайте (Литва) - (+2.33,2; 2),

97. Анна Есипёнок (Литва) – (+5.25,8; 1).
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
+1
статья прочитана 122 раза
добавлена сегодня, 15 февраля, 12:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка