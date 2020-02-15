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«ДопинГОЛЬ» на выдумки хитра

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию бразильского пловца Габриэля Да Силвы Сантоса, так как спортсмену удалось доказать, что запрещённое вещество оказалось в его организме путём переноса с чужих банных полотенец и продуктов, сообщает championat.com со ссылкой на сайт суда.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) на год дисквалифицировала бразильца, в допинг-пробе которого был обнаружен клостебол. 23-летний Да Силва Сантос оспорил своё отстранение и доказал, что получил допинг непреднамеренно при использовании полотенца и продуктов члена своей семьи, которому препарат прописан врачом.

CAS решил, что в нарушении антидопинговых правил нет вины или халатности со стороны Да Силвы Сантоса, поэтому его дисквалификация отменена.
Категории: спорт
Ключевые слова: допинг, Спортивный арбитражный суд
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добавлена сегодня, 15 февраля, 12:00

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