«ДопинГОЛЬ» на выдумки хитра

championat.com со ссылкой на сайт суда.
Ранее Международная федерация плавания (FINA) на год дисквалифицировала бразильца, в допинг-пробе которого был обнаружен клостебол. 23-летний Да Силва Сантос оспорил своё отстранение и доказал, что получил допинг непреднамеренно при использовании полотенца и продуктов члена своей семьи, которому препарат прописан врачом.
CAS решил, что в нарушении антидопинговых правил нет вины или халатности со стороны Да Силвы Сантоса, поэтому его дисквалификация отменена.