Good luck! Помпео пожелал удачи Лаврову после переговоров в Мюнхене 🔊 Воспроизвести Фото © Facebook / Мария Захарова



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подметила, что "мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", сообщает



Госсекретарь США Майк Помпео пожелал удачи министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, выходя из комнаты после кратких переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в своём аккаунте в "Фейсбуке".



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подметила, что "мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", сообщает ЛАЙФ Госсекретарь США Майк Помпео пожелал удачи министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, выходя из комнаты после кратких переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в своём аккаунте в "Фейсбуке". — Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор: Good luck. Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули, — отметила дипломат и добавила, что американцы мало кому сейчас желают что-нибудь хорошее.



Лавров прибыл в Германию в пятницу, он будет присутствовать 14–16 февраля на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. В программе министра выступление на пленарной сессии конференции и ряд двусторонних встреч.



Ранее глава российского МИД отметил понимание Западом необходимости решать глобальные проблемы вместе с РФ. life.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, конференция, Лавров, запад, Мюнхен, Помпео — статья прочитана 206 раз Комментарии