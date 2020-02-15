Президент Литвы: без помощи США и союзников мы не могли бы эффективно сдерживать Россию 🔊 Воспроизвести © Photo: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ







Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии подчеркнул, что помощь США и других союзников по НАТО является важным фактором сдерживания России.



"Без помощи США и других союзников по НАТО мы не могли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наши географическое положение и геополитическая ситуация обязывают максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы", – сказал Г. Науседа во время дискуссии экспертов о военном присутствии США в странах Балтии.



"Важно добиваться, чтобы силы НАТО в Литве находились в максимально высокой готовности, постоянно обучались, участвовали вместе с вооружёнными силами Литвы в учениях и в случае необходимости быстро получили подкрепление. Главное – мы не представляем эффективное сдерживание без участия США", – сказал президент. "Без помощи США и других союзников по НАТО мы не могли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наши географическое положение и геополитическая ситуация обязывают максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы", – сказал Г. Науседа во время дискуссии экспертов о военном присутствии США в странах Балтии."Важно добиваться, чтобы силы НАТО в Литве находились в максимально высокой готовности, постоянно обучались, участвовали вместе с вооружёнными силами Литвы в учениях и в случае необходимости быстро получили подкрепление. Главное – мы не представляем эффективное сдерживание без участия США", – сказал президент. По словам Г. Науседы, исключительно важным фактором сдерживания является "твердый, подлежащий повторению и четкий месседж потенциальному агрессору", что любое, даже малейшее нарушение безопасности и суверенитета стран Балтии повлечёт за собой безотлагательную реакцию и ответные меры.



Как сообщает президентское ведомство, в Мюнхене Г. Науседа также встретился с премьером Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за помощь безопасности Балтийских стран.



"Я поблагодарил Канаду, которая, являясь ответственным членом трансатлантической семьи, весомым образом поддерживает безопасность стран Балтии, участвуя в миссии расширенного передового присутствия (eFP)", – сказал для пресс-релиза президент Литвы.



Канада осуществляет командование размещенным в Латвии батальоном расширенного передового присутствия НАТО.



Как сообщает президентское ведомство, на встрече с канадским премьером шла речь о ситуации с безопасностью в странах Балтии, исходящих от России угрозах евроатлантической безопасности.



Обсуждались ситуация в Украине, проведение в жизнь Минских соглашений, а также предстоящая в июле конференция по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Вильнюсе.



Г. Науседа встретился и с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским. На встрече с главой Северной Македонии Г. Науседа выразил поддержку европейской интеграции этой страны и подчеркнул необходимость реформ, связанных с верховенством права и правами человека. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, США, Президент Литвы, Мюнхенская конференция, союзники — статья прочитана 172 раза Комментарии