Загрузка... Международная политика за 14 февраля 🔊 Воспроизвести



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Как “новый парижанин” Павленский подложил свинью президенту Франции



Бенжамен Гриво, претендент на пост мэра Парижа, объявил о своём выходе из гонки. Для правящей партии “Вперёд, Республика!” и лично для одного из её членов — президента Эммануэля Макрона — это сильнейший удар. До выборов городского головы столицы Франции осталось всего четыре недели, а достойной замены снявшемуся экс-госсекретарю и пресс-атташе правительства (2017–2019 годов) у партии на этом важнейшем участке нет.



Отмена MWC 2020 лишила Каталонию 500 млн евро



В Барселоне объявили об отмене MWC 2020 — крупнейшего события года для мира мобильной связи. После того, как количество ведущих компаний отрасли, отказавшихся от участия в форуме по причине “обеспокоенности безопасностью и здоровьем участников из-за угрозы заражения коронавирусом” превысило 20, организаторы приняли решение “закрыть тему”. Бенжамен Гриво, претендент на пост мэра Парижа, объявил о своём выходе из гонки. Для правящей партии “Вперёд, Республика!” и лично для одного из её членов — президента Эммануэля Макрона — это сильнейший удар. До выборов городского головы столицы Франции осталось всего четыре недели, а достойной замены снявшемуся экс-госсекретарю и пресс-атташе правительства (2017–2019 годов) у партии на этом важнейшем участке нет.В Барселоне объявили об отмене MWC 2020 — крупнейшего события года для мира мобильной связи. После того, как количество ведущих компаний отрасли, отказавшихся от участия в форуме по причине “обеспокоенности безопасностью и здоровьем участников из-за угрозы заражения коронавирусом” превысило 20, организаторы приняли решение “закрыть тему”. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 133 раза Комментарии