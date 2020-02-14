Загрузка... Глупый Купидон: День святого Валентина глазами официантов 🔊 Воспроизвести © CC0 / Public Domain, pxhere



Сегодня миллионы людей забудут о хороших манерах и чувстве собственного достоинства, и вся страна превратится в кромешный ад, сетуют официанты в ожидании дня Святого Валентина. Несколько сотрудников ресторанов рассказали Guardian, что им регулярно приходится наблюдать в день всех влюбленных.



Каждый год в этот романтический день работники ресторанов становятся свидетелями лучших и худших сцен — от обильных ласк и поцелуев до ссор с криками и воплями.



Конец близок. В пятницу миллионы людей откажутся от чувства собственного достоинства, забудут о хороших манерах и чувстве меры, и вся страна превратится в кромешный ад, в котором люди будут обниматься, нежничать, цепляться к мелочам и флиртовать напропалую. Все правильно. К нам идет День святого Валентина. Конец близок. В пятницу миллионы людей откажутся от чувства собственного достоинства, забудут о хороших манерах и чувстве меры, и вся страна превратится в кромешный ад, в котором люди будут обниматься, нежничать, цепляться к мелочам и флиртовать напропалую. Все правильно. К нам идет День святого Валентина.



«Можно сказать, что люди стараются больше, чем обычно», — говорит совладелица лондонских и корнуолльских рыбных ресторанов «Креветка на газоне» Кэйти Тугуд. Конечно, стараться это хорошо, но такие старания слишком часто перерастают в нудное стремление к совершенству. Официант из лондонского заведения «Лина Сторс» Джиотто Джаннандреа (Giotto Giannandrea) отмечает, что безумно влюбленные посетители в этот день требуют особый столик и автоматически отказываются от предлагаемых им прекрасных мест, желая получить нечто превосходное (в их воображении). «Не столик украшает свидание, — мудро замечает он, добавляя, что людям не стоит волноваться и нервничать. — Я же в туалете их не посажу».



В это время года всех мужчин поражает один и тот же недуг. Чтобы произвести впечатление на спутниц, они громко жалуются, что вино пахнет пробкой (даже когда оно не пахнет). И хотя #невсемужчинытакие, так всегда ведут себя именно мужчины, говорит бывшая официантка, попросившая не называть ее имя. Она вспоминает одного посетителя, который громко жаловался на запах пробки, хотя у бутылки была завинчивающаяся крышка. «Обычно мы стараемся не обращать внимания на такие вещи, но этот человек вел себя настолько грубо, что моей коллеге пришлось его пристыдить», — говорит эта женщина.



Джош Стивенсон-Робертс (Josh Stephenson-Roberts) из ресторана «Остерия Туфо» на севере Лондона подтверждает, что такое поведение весьма характерно для Дня всех влюбленных. «Многие мужчины на первом свидании демонстративно отвергают принесенное вино», — говорит он. Стивенсону-Робертсу это кажется забавным, но если будете так поступать, лучше проверьте сначала, чем закрыта бутылка — пробкой или крышкой.



Вполне понятно, что многим из нас хочется сделать этот вечер запоминающимся. Поэтому мы так сильно придираемся к украшению и сервировке стола. Фиби Сомерфильд (Phoebe Somerfield) работала в ресторане в Девоне, где одна постоянная посетительница каждый год требовала украшать столик «огромными золотистыми воздушными шарами» и разбрасывать по нему конфетти. «Столики стояли близко друг к другу, поэтому мы с трудом протискивались, обходя шары», — со стоном вспоминает Сомерфильд.



Генеральному директору лондонской ресторанной компании «Хани энд Ко» Рэчел Гиббон (Rachael Gibbon) пришлось иметь дело с мужчиной, который украсил столик лепестками роз — по одному на каждый месяц совместной жизни с подругой. Гиббон беспокоила реакция женщины, но лепестков было много, и она успокоилась. «Их было довольно много, и я подумала: раз так, она уже хорошо знает, что это за человек», — говорит она.



Что же, стол вообще не стоит украшать? Нет, все говорят, что в этом нет ничего плохого, надо только сначала спросить. И следует хорошо подумать насчет конфетти. «Люди не понимают, как трудно их убирать», — говорит Сомерфильд.



Кто-то из нас прилагает слишком много усилий в День святого Валентина, а кто-то так и не уяснил первое правило свидания: не смотри с вожделением на человека, если он не твой партнер. Стивенсон-Робертс замечает, что «блуждающий взгляд» — это характерная черта вечера. Цифровой флирт тоже весьма распространен. Менеджер бара в ресторане «Китчен эт Холмс» Пеппе Коралло (Peppe Corallo) вспоминает одну женщину, которая за ужином внезапно начала кричать на своего бойфренда. Почему? Он прямо при ней проверял Тиндер. Дама плеснула ему в лицо шампанским, а потом в гневе ушла прочь. Естественно, ее промокший любовник расплатился и тоже ушел. «Мне было его немного жалко, но в то же время нельзя класть на стол телефон, чтобы твоя подруга его видела», — дает совет Коралло.



А еще старайся не пропускать свидание. Хотя, если в одиночестве остался ты сам, еще не все потеряно. У Стивена Тозера (Stephen Tozer) из ресторана «Мейсон Бэб» был гость, чья подруга не пришла в День святого Валентина. Он сидел молча, а потом поведал о своей беде официантам. Те пересадили его в другое место, к стойке бара, где было больше народа, и угостили его коктейлем за счет заведения. «Его посадили рядом с девушкой, он с ней разговорился, и в итоге они ушли вместе», — вспоминает Тозер. Если окажетесь в похожей ситуации, не надо молча страдать, говорит он. Есть шанс, что при желании вы найдете себе компанию. «Все те, кто принимает и обслуживает гостей, стараются сделать им приятное», — объясняет он.



В День святого Валентина вполне предсказуемо дает о себе знать публичная демонстрация взаимного влечения. Бывшая официантка вспомнила один неприятный момент, когда парочка устроившись в уютном уголке под лестницей сразу начала одаривать друг друга ласками. К несчастью, оказалось, что из-за столиков на втором этаже этот уголок отлично просматривается. В тот раз все только посмеялись, но официантка все равно полагает, что надо «держать себя в рамках и вести себя как в обычный день».



Обычно ресторан выбирают по предлагаемой там еде, но следует также помнить и об истории, связанной с этим местом. В прошлом году Гиббон пришлось пересаживать смущенную женщину и ее спутника в менее заметное место, когда та заметила неподалеку своего бывшего. «Она сказала, что у них здесь было первое свидание, так что видимо обоим в этом ресторане нравилось», — объяснила Гиббон. Это характеризует ресторан с положительной стороны, а вот об умении тех людей выбирать рестораны не говорит ничего хорошего. Это откровенный мазохизм — снова приходить в любимое место твоего бывшего.



В общем и целом антидота от повального безумия в День святого Валентина нет. Если вы в этот день куда-то идете, ведите себя спокойнее. А еще следует придерживаться элементарных правил ресторанного этикета. Не надо бесконечно выбирать блюда и придираться к счету (в такие многолюдные вечера придирки посетителей сильно раздражают, говорит Сомерфильд). А еще не стоит под влиянием романтических клише скатываться к давно всем надоевшим гендерным стереотипам. Сомелье Джош Касл (Josh Castle) говорит об этом так: «Не используйте фразу: „А она будет…". Пусть ваша дама сама сделает заказ». Это же День святого Валентина, а не 1950 год.



Впрочем, в любом случае вы можете утешаться тем, что, хотя ваше временное помешательство многих раздражает, многим нравится за вами наблюдать. Сомерфильд уже ждет не дождется очередного развлечения. «Люди в этот день поступают по-особому, — говорит она таким тоном, что это звучит как «по-идиотски». — Вечер будет интересным».



Автор: Гвендолин Смит (Gwendolyn Smith) для The Guardian, Великобритания перевод Работники ресторанов видят худшие проявления этой ежегодной безнравственности. Для них 14 февраля — это не праздник любви, а тот день, когда возникает вопрос, достойны ли вообще люди любви. Не все мы полные дикари — просто завышенные ожидания заставляют нас вести себя странно.«Можно сказать, что люди стараются больше, чем обычно», — говорит совладелица лондонских и корнуолльских рыбных ресторанов «Креветка на газоне» Кэйти Тугуд. Конечно, стараться это хорошо, но такие старания слишком часто перерастают в нудное стремление к совершенству. Официант из лондонского заведения «Лина Сторс» Джиотто Джаннандреа (Giotto Giannandrea) отмечает, что безумно влюбленные посетители в этот день требуют особый столик и автоматически отказываются от предлагаемых им прекрасных мест, желая получить нечто превосходное (в их воображении). «Не столик украшает свидание, — мудро замечает он, добавляя, что людям не стоит волноваться и нервничать. — Я же в туалете их не посажу».В это время года всех мужчин поражает один и тот же недуг. Чтобы произвести впечатление на спутниц, они громко жалуются, что вино пахнет пробкой (даже когда оно не пахнет). И хотя #невсемужчинытакие, так всегда ведут себя именно мужчины, говорит бывшая официантка, попросившая не называть ее имя. Она вспоминает одного посетителя, который громко жаловался на запах пробки, хотя у бутылки была завинчивающаяся крышка. «Обычно мы стараемся не обращать внимания на такие вещи, но этот человек вел себя настолько грубо, что моей коллеге пришлось его пристыдить», — говорит эта женщина.Джош Стивенсон-Робертс (Josh Stephenson-Roberts) из ресторана «Остерия Туфо» на севере Лондона подтверждает, что такое поведение весьма характерно для Дня всех влюбленных. «Многие мужчины на первом свидании демонстративно отвергают принесенное вино», — говорит он. Стивенсону-Робертсу это кажется забавным, но если будете так поступать, лучше проверьте сначала, чем закрыта бутылка — пробкой или крышкой.Вполне понятно, что многим из нас хочется сделать этот вечер запоминающимся. Поэтому мы так сильно придираемся к украшению и сервировке стола. Фиби Сомерфильд (Phoebe Somerfield) работала в ресторане в Девоне, где одна постоянная посетительница каждый год требовала украшать столик «огромными золотистыми воздушными шарами» и разбрасывать по нему конфетти. «Столики стояли близко друг к другу, поэтому мы с трудом протискивались, обходя шары», — со стоном вспоминает Сомерфильд.Генеральному директору лондонской ресторанной компании «Хани энд Ко» Рэчел Гиббон (Rachael Gibbon) пришлось иметь дело с мужчиной, который украсил столик лепестками роз — по одному на каждый месяц совместной жизни с подругой. Гиббон беспокоила реакция женщины, но лепестков было много, и она успокоилась. «Их было довольно много, и я подумала: раз так, она уже хорошо знает, что это за человек», — говорит она.Что же, стол вообще не стоит украшать? Нет, все говорят, что в этом нет ничего плохого, надо только сначала спросить. И следует хорошо подумать насчет конфетти. «Люди не понимают, как трудно их убирать», — говорит Сомерфильд.Кто-то из нас прилагает слишком много усилий в День святого Валентина, а кто-то так и не уяснил первое правило свидания: не смотри с вожделением на человека, если он не твой партнер. Стивенсон-Робертс замечает, что «блуждающий взгляд» — это характерная черта вечера. Цифровой флирт тоже весьма распространен. Менеджер бара в ресторане «Китчен эт Холмс» Пеппе Коралло (Peppe Corallo) вспоминает одну женщину, которая за ужином внезапно начала кричать на своего бойфренда. Почему? Он прямо при ней проверял Тиндер. Дама плеснула ему в лицо шампанским, а потом в гневе ушла прочь. Естественно, ее промокший любовник расплатился и тоже ушел. «Мне было его немного жалко, но в то же время нельзя класть на стол телефон, чтобы твоя подруга его видела», — дает совет Коралло.А еще старайся не пропускать свидание. Хотя, если в одиночестве остался ты сам, еще не все потеряно. У Стивена Тозера (Stephen Tozer) из ресторана «Мейсон Бэб» был гость, чья подруга не пришла в День святого Валентина. Он сидел молча, а потом поведал о своей беде официантам. Те пересадили его в другое место, к стойке бара, где было больше народа, и угостили его коктейлем за счет заведения. «Его посадили рядом с девушкой, он с ней разговорился, и в итоге они ушли вместе», — вспоминает Тозер. Если окажетесь в похожей ситуации, не надо молча страдать, говорит он. Есть шанс, что при желании вы найдете себе компанию. «Все те, кто принимает и обслуживает гостей, стараются сделать им приятное», — объясняет он.В День святого Валентина вполне предсказуемо дает о себе знать публичная демонстрация взаимного влечения. Бывшая официантка вспомнила один неприятный момент, когда парочка устроившись в уютном уголке под лестницей сразу начала одаривать друг друга ласками. К несчастью, оказалось, что из-за столиков на втором этаже этот уголок отлично просматривается. В тот раз все только посмеялись, но официантка все равно полагает, что надо «держать себя в рамках и вести себя как в обычный день».Обычно ресторан выбирают по предлагаемой там еде, но следует также помнить и об истории, связанной с этим местом. В прошлом году Гиббон пришлось пересаживать смущенную женщину и ее спутника в менее заметное место, когда та заметила неподалеку своего бывшего. «Она сказала, что у них здесь было первое свидание, так что видимо обоим в этом ресторане нравилось», — объяснила Гиббон. Это характеризует ресторан с положительной стороны, а вот об умении тех людей выбирать рестораны не говорит ничего хорошего. Это откровенный мазохизм — снова приходить в любимое место твоего бывшего.В общем и целом антидота от повального безумия в День святого Валентина нет. Если вы в этот день куда-то идете, ведите себя спокойнее. А еще следует придерживаться элементарных правил ресторанного этикета. Не надо бесконечно выбирать блюда и придираться к счету (в такие многолюдные вечера придирки посетителей сильно раздражают, говорит Сомерфильд). А еще не стоит под влиянием романтических клише скатываться к давно всем надоевшим гендерным стереотипам. Сомелье Джош Касл (Josh Castle) говорит об этом так: «Не используйте фразу: „А она будет…". Пусть ваша дама сама сделает заказ». Это же День святого Валентина, а не 1950 год.Впрочем, в любом случае вы можете утешаться тем, что, хотя ваше временное помешательство многих раздражает, многим нравится за вами наблюдать. Сомерфильд уже ждет не дождется очередного развлечения. «Люди в этот день поступают по-особому, — говорит она таким тоном, что это звучит как «по-идиотски». — Вечер будет интересным».Автор: Гвендолин Смит (Gwendolyn Smith) для The Guardian, Великобритания перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: дом и быт, культура, общество Ключевые слова: праздник, Св.Валентин — статья прочитана 193 раза Комментарии