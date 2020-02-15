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«Солнечные мелодии» Дунаевских /добавлено видео/





Общество любителей русского романса в Литве «Мелос» недавно пригласило всех ценителей хорошей музыки в Большой зал Вильнюсского Дома учителей, где состоялся вечер-концерт «Солнечные мелодии».

Концерт был посвящён юбилеям выдающихся композиторов: 120-летию со дня рождения Исаака Дунаевского и 75-летию Максима Дунаевского.

На сцену в это вечер выходили: вокальная студия «Гармония» (руководитель и концертмейстер Людмила Мальцева); солисты Валентина Калинчева, Клара Максимова, Татьяна Науменко, Янина Соколовская и Галина Янушкевич.

Программу, как всегда, с блеском провела Валентина Калинчева, руководитель клуба «Мелос».



Фото- и видеорепортаж - Владимира Клоповского, "Обзор"



Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: общество любителей русского романса в Литве «Мелос», Валентина Калинчева, «Мелос»
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добавлена сегодня, 15 февраля, 13:45

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