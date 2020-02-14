Президент Литвы: предлагаемые Литвой альтернативы по газу помогают Беларуси в переговорах с РФ /дополнено/ 🔊 Воспроизвести президент Литвы Гитанас Науседа



Посредничество Литвы, которая предлагает Беларуси альтернативы по поставкам газа, помогает этой стране вести переговоры с Россией, говорит литовский президент Гитанас Науседа.



"Наверное, вы не сможете оспаривать то, что наше желание диалога, который мы реально начали, и наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину (Александру – ред.) Лукашенко говорить как равноценному партнеру с (Владимиром – ред.) Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернатив, не очень мог бы чего-то требовать", – сказал программе DELFI demesio centre в четверг Г. Науседа, имея в виду трудные переговоры Беларуси об улучшении условий поставок российской нефти и природного газа. Посредничество Литвы, которая предлагает Беларуси альтернативы по поставкам газа, помогает этой стране вести переговоры с Россией, говорит литовский президент Гитанас Науседа."Наверное, вы не сможете оспаривать то, что наше желание диалога, который мы реально начали, и наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину (Александру – ред.) Лукашенко говорить как равноценному партнеру с (Владимиром – ред.) Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернатив, не очень мог бы чего-то требовать", – сказал программе DELFI demesio centre в четверг Г. Науседа, имея в виду трудные переговоры Беларуси об улучшении условий поставок российской нефти и природного газа. "В определённом смысле мы создаём условия, чтобы переговоры этих двух, на первый взгляд, неравноценных государств, могли выглядеть как переговоры по меньшей мере похожих государств, как переговоры на равных", – добавил он.



Он подчеркнул, что конкурентоспособность Беларуси в настоящее время "гарантирована искусственно заниженными ценами на энергоресурсы".



"Само собой разумеется. Зная это и очень хорошо понимая ситуацию, Россия пользуется этим как инструментом шантажа", – сказал Г. Науседа.



Разведка Литвы в обнародованном в этом месяце отчёте констатировала, что переговоры России с Беларусью об энергетическом сотрудничестве и углублении интеграции переходят в политическое давление.



Разведка подчеркивает, что Россия стремится увеличить свое влияние в Беларуси, пользуясь как главным рычагом "слабой, недиверсифицированной, зависимой от получаемых на льготных условиях из России энергоресурсов экономикой Беларуси".



Газ Беларуси, пользуясь Клайпедским терминалом сжиженного природного газа, надеются поставлять в будущем США, подтвердил на этой неделе BNS новый посол США в Литве Роберт Гилкрист.



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Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии подчеркнул, что помощь США и других союзников по НАТО является важным фактором сдерживания России.



"Без помощи США и других союзников по НАТО мы не могли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наши географическое положение и геополитическая ситуация обязывают максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы", – сказал Г. Науседа во время дискуссии экспертов о военном присутствии США в странах Балтии.



"Важно добиваться, чтобы силы НАТО в Литве находились в максимально высокой готовности, постоянно обучались, участвовали вместе с вооружёнными силами Литвы в учениях и в случае необходимости быстро получили подкрепление. Главное – мы не представляем эффективное сдерживание без участия США", – сказал президент.



По словам Г. Науседы, исключительно важным фактором сдерживания является "твердый, подлежащий повторению и четкий месседж потенциальному агрессору", что любое, даже малейшее нарушение безопасности и суверенитета стран Балтии повлечёт за собой безотлагательную реакцию и ответные меры.



Как сообщает президентское ведомство, в Мюнхене Г. Науседа также встретился с премьером Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за помощь безопасности Балтийских стран.



"Я поблагодарил Канаду, которая, являясь ответственным членом трансатлантической семьи, весомым образом поддерживает безопасность стран Балтии, участвуя в миссии расширенного передового присутствия (eFP)", – сказал для пресс-релиза президент Литвы.



Канада осуществляет командование размещенным в Латвии батальоном расширенного передового присутствия НАТО.



Как сообщает президентское ведомство, на встрече с канадским премьером шла речь о ситуации с безопасностью в странах Балтии, исходящих от России угрозах евроатлантической безопасности.



Обсуждались ситуация в Украине, проведение в жизнь Минских соглашений, а также предстоящая в июле конференция по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Вильнюсе.



Г. Науседа встретился и с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским. На встрече с главой Северной Македонии Г. Науседа выразил поддержку европейской интеграции этой страны и подчеркнул необходимость реформ, связанных с верховенством права и правами человека. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты — статья прочитана 215 раз Комментарии