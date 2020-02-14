Sky News: британские учёные нашли связь между соцсетями и коронавирусом 🔊 Воспроизвести Reuters



Распространение дезинформации и вредных советов в интернете способно привести к обострению эпидемиологических заболеваний, в том числе коронавируса. К такому выводу пришли учёные Университета Восточной Англии. По их мнению, любые успешные меры борьбы против фейков могут спасти жизни многих людей, сообщает Sky News.



Рост фейковых новостей, в том числе дезинформации и некорректных советов в социальных сетях, способен усугубить вспышку инфекций, включая вирус COVID-19. К такому выводу пришли специалисты Университета Восточной Англии (UEA), сообщает Sky News.



В своей работе учёные проанализировали, как непроверенные сведения влияют на распространение заболевания. По их словам, любые успешные меры борьбы против ложной информации могут спасти жизни многих людей. Рост фейковых новостей, в том числе дезинформации и некорректных советов в социальных сетях, способен усугубить вспышку инфекций, включая вирус COVID-19. К такому выводу пришли специалисты Университета Восточной Англии (UEA), сообщает Sky News.В своей работе учёные проанализировали, как непроверенные сведения влияют на распространение заболевания. По их словам, любые успешные меры борьбы против ложной информации могут спасти жизни многих людей.



Исследователи изучили теоретические модели вспышек норовируса, гриппа и оспы обезьян. В них учитывались исследования реального поведения, распространения различных заболеваний, инкубационные периоды и время выздоровления, а также скорость и частота публикаций в социальных сетях и обмена информацией в реальной жизни, поясняет Sky News.



Учёные акцентировали внимание на том, как более низкое доверие к властям связано с верой в теории заговора, и на том, как люди взаимодействуют в «информационных пузырях» интернета. Они также брали в расчёт тот факт, что «люди, к сожалению, чаще делятся в социальных сетях плохими, чем хорошими советами, полученными из достоверных источников».



Исследователи обнаружили, что уменьшение количества распространяемых вредных советов на 10% смягчает серьёзность вспышки заболевания. Столь же положительный эффект достигается, если 20% населения лишается возможности делиться подобной информацией, подчёркивает Sky News.



Оригинал новости ИноТВ «В случае с COVID-19 в интернете циркулирует множество слухов, дезинформации и фейковых новостей о том, как возник вирус, что его вызывает и как он распространяется. Из-за ложной информации дурные советы могут распространяться очень быстро, и они способны изменить поведение человека, заставляя идти на больший риск», — считает профессор медицины Пол Хантер.Исследователи изучили теоретические модели вспышек норовируса, гриппа и оспы обезьян. В них учитывались исследования реального поведения, распространения различных заболеваний, инкубационные периоды и время выздоровления, а также скорость и частота публикаций в социальных сетях и обмена информацией в реальной жизни, поясняет Sky News.Учёные акцентировали внимание на том, как более низкое доверие к властям связано с верой в теории заговора, и на том, как люди взаимодействуют в «информационных пузырях» интернета. Они также брали в расчёт тот факт, что «люди, к сожалению, чаще делятся в социальных сетях плохими, чем хорошими советами, полученными из достоверных источников».Исследователи обнаружили, что уменьшение количества распространяемых вредных советов на 10% смягчает серьёзность вспышки заболевания. Столь же положительный эффект достигается, если 20% населения лишается возможности делиться подобной информацией, подчёркивает Sky News. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, технологии, здоровье Ключевые слова: Китай, информация, вирус, соцсети, пандемия — статья прочитана 212 раз Комментарии