Загрузка... Жесткая посадка вертолета на Ямале. Погибли два человека 🔊 Воспроизвести



Два человека погибли при жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил



"Погибшие — члены экипажа", — уточнил собеседник агентства.



На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа.



Ми-8 авиакомпании "Скол" направлялся в порт Сабетта с Гыданского полуострова. По данным МЧС, борт попал в снежную метель, у него сломались лопасти. Авария произошла в полукилометре от места назначения. Два человека погибли при жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Погибшие — члены экипажа", — уточнил собеседник агентства.На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа.Ми-8 авиакомпании "Скол" направлялся в порт Сабетта с Гыданского полуострова. По данным МЧС, борт попал в снежную метель, у него сломались лопасти. Авария произошла в полукилометре от места назначения. Загрузка... РИА Новости Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: авиакатастрофа, вертолет, погибшие География: Россия — статья прочитана 217 раз Комментарии