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Жесткая посадка вертолета на Ямале. Погибли два человека
Два человека погибли при жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Погибшие — члены экипажа", — уточнил собеседник агентства.
На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа.
Ми-8 авиакомпании "Скол" направлялся в порт Сабетта с Гыданского полуострова. По данным МЧС, борт попал в снежную метель, у него сломались лопасти. Авария произошла в полукилометре от места назначения.
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РИА Новости
Категории: чп и криминал, в России
Ключевые слова: авиакатастрофа, вертолет, погибшие
География: Россия
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