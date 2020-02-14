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Жесткая посадка вертолета на Ямале. Погибли два человека



Два человека погибли при жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Погибшие — члены экипажа", — уточнил собеседник агентства.

На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа.

Ми-8 авиакомпании "Скол" направлялся в порт Сабетта с Гыданского полуострова. По данным МЧС, борт попал в снежную метель, у него сломались лопасти. Авария произошла в полукилометре от места назначения.
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РИА Новости
Категории: чп и криминал, в России
Ключевые слова: авиакатастрофа, вертолет, погибшие
География: Россия
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добавлена сегодня, 14 февраля, 15:03

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