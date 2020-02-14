Загрузка... Intermedix останавливает деятельность в Литве, уволит еще 300 человек – Служба занятости 🔊 Воспроизвести



Американская компания информационных технологий в области медицины Intermedix, у которой есть центр услуг в Каунасе, собирается уволить более 300 человек и останавливает деятельность в Литве, сообщает Служба занятости.



"О самом массовом увольнении, 308 работников уведомила Intermedix Lietuva, так как предприятие останавливает деятельность в Литве", – говорится в отчёте службы за январь.



Между тем директор центра услуг Intermedix Lietuva Лукас Янкаускас говорит, что окончательное решение об уходе из Литвы не принято, а в первом квартале этого года будет уволено меньшее число работников.



"Эти изменения планировались, однако на каждом этапе мы по-прежнему постоянно взвешиваем вероятные риски, потребности и возможности, а также принимаем решения, исходя из этого. Сейчас окончательных решений об объемах деятельности компании в Литве у нас нет", – сказал BNS Л. Янкаускас. Американская компания информационных технологий в области медицины Intermedix, у которой есть центр услуг в Каунасе, собирается уволить более 300 человек и останавливает деятельность в Литве, сообщает Служба занятости."О самом массовом увольнении, 308 работников уведомила Intermedix Lietuva, так как предприятие останавливает деятельность в Литве", – говорится в отчёте службы за январь.Между тем директор центра услуг Intermedix Lietuva Лукас Янкаускас говорит, что окончательное решение об уходе из Литвы не принято, а в первом квартале этого года будет уволено меньшее число работников."Эти изменения планировались, однако на каждом этапе мы по-прежнему постоянно взвешиваем вероятные риски, потребности и возможности, а также принимаем решения, исходя из этого. Сейчас окончательных решений об объемах деятельности компании в Литве у нас нет", – сказал BNS Л. Янкаускас. По его словам, Службе занятости представлены максимально возможные сокращения рабочих мест, а реальное число сокращений в первом квартале будет меньше.



В декабре компания сообщила, что меняет стратегию деятельности и уменьшает объемы деятельности в Литве.



Глава агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje Мантас Катинас сказал BNS, что случаи ухода из Литвы компаний Intermedix или Barclays носят единичный характер и не связаны с условиями конкуренции в стране.



По данным Фонда социального страхования (Sodra), на Intermedix Lietuva сейчас работает 421 человек. Еще недавно компания была одним из крупнейших работодателей в Каунасе – в начале 2019 года в ней работало около 800 человек.



Предприятие Intermedix Lietuva было создано в 2013 году как операционный центр, обслуживающий учреждения здравоохранения и государственные учреждения и предприятия более чем в 25 странах. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: уход, деятельность, Intermedix Lietuva — статья прочитана 207 раз Комментарии