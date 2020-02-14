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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литовская компания «Axioma Metering» обошла гигантов на конкурсе в Италии
Литовский производитель счетчиков «Axioma Metering» выигрывала конкурс, условия которого предусматривали поставку и установку 100 тысяч водных счётчиков нового поколения Qalcosonic W1 в итальянском регионе Апулия.
В рамках тендера, объявленного крупнейшей итальянской компанией по водоснабжению Acquedotto Pugliese, литовский производитель «Axioma Metering» опередил таких мировых гигантов в области прибора учёта, как Sagemcom (оборот 2 млрд евро) и Arad Group (оборот 250 млн евро, рыночная капитализация - 1,44 миллиарда).
Šiuo metu tai yra stambiausias išmaniųjų skaitiklių projektas Italijoje ir didžiausias šios srities projektas Europoje, numatantis IoT (Internet of Things) technologijos naudojimą.
В рамках проекта, предусматривающего установку 100 тысяч счетчиков, заказчик обязуется оплатить продавцу 6,5 млн. евро.
В настоящее время это крупнейший проект интеллектуальных счетчиков в Италии и крупнейший проект в этой области в Европе с использованием технологии IoT (Internet of Things).
Фото: «Axioma Metering»
Инф. «Обзора»
Категории: экономика, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: «Axioma Metering»
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