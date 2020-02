Литовская компания «Axioma Metering» обошла гигантов на конкурсе в Италии 🔊 Воспроизвести







Литовский производитель счетчиков «Axioma Metering» выигрывала конкурс, условия которого предусматривали поставку и установку 100 тысяч водных счётчиков нового поколения Qalcosonic W1 в итальянском регионе Апулия.



В рамках тендера, объявленного крупнейшей итальянской компанией по водоснабжению Acquedotto Pugliese, литовский производитель «Axioma Metering» опередил таких мировых гигантов в области прибора учёта, как Sagemcom (оборот 2 млрд евро) и Arad Group (оборот 250 млн евро, рыночная капитализация - 1,44 миллиарда).



Šiuo metu tai yra stambiausias išmaniųjų skaitiklių projektas Italijoje ir didžiausias šios srities projektas Europoje, numatantis IoT (Internet of Things) technologijos naudojimą.



В рамках проекта, предусматривающего установку 100 тысяч счетчиков, заказчик обязуется оплатить продавцу 6,5 млн. евро.



В настоящее время это крупнейший проект интеллектуальных счетчиков в Италии и крупнейший проект в этой области в Европе с использованием технологии IoT (Internet of Things).



Фото: «Axioma Metering»



