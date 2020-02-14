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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В бывшей Вильнюсской тюрьму Лукишкес начались съемки фильма Stranger things
В пятницу на территории бывшей Лукишской тюрьмы в Вильнюсе начались съемки сериала американской компании стримингового сервиса Netflix под названием Stranger things (рус. "Очень странные дела", или "Загадочные события").
"Договор подписан, съемки начнутся сегодня и продлятся все выходные", – подтвердил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
Съемки четвертого сезона этого популярного в мире американского научно-фантастического сериала готовились уже с начала января.
Вильнюсское кинобюро и Министерство юстиции отмечают, что закрытая в прошлом году Лукишская тюрьма пользуется большим интересом зарубежных кинокомпаний.
Компании киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет по причине налоговых льгот, исключительных мест, подходящих для съемок, а также благодаря Вильнюсскому кинобюро, вниманию центральных властей к рекламе страны среди создателей кино.
В прошлом году Netflix снимал в Вильнюсе детективный сериал Young Wallander, а получивший мировое признание мини-сериал "Чернобыль" снимался в Вильнюсе и Висагинасе другим американским телегигантом HBO.
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