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В бывшей Вильнюсской тюрьму Лукишкес начались съемки фильма Stranger things



В пятницу на территории бывшей Лукишской тюрьмы в Вильнюсе начались съемки сериала американской компании стримингового сервиса Netflix под названием Stranger things (рус. "Очень странные дела", или "Загадочные события").

"Договор подписан, съемки начнутся сегодня и продлятся все выходные", – подтвердил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

Съемки четвертого сезона этого популярного в мире американского научно-фантастического сериала готовились уже с начала января.

Вильнюсское кинобюро и Министерство юстиции отмечают, что закрытая в прошлом году Лукишская тюрьма пользуется большим интересом зарубежных кинокомпаний.

Компании киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет по причине налоговых льгот, исключительных мест, подходящих для съемок, а также благодаря Вильнюсскому кинобюро, вниманию центральных властей к рекламе страны среди создателей кино.

В прошлом году Netflix снимал в Вильнюсе детективный сериал Young Wallander, а получивший мировое признание мини-сериал "Чернобыль" снимался в Вильнюсе и Висагинасе другим американским телегигантом HBO.
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BNS
Категории: культура, история
Ключевые слова: тюрьма, кино, съемки, Лукишкес
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 14 февраля, 20:30

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