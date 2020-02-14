Глава МВД Литвы отстранилась от обязанностей в выделении средств ЕС Вильнюсскому региону 🔊 Воспроизвести



Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене отстранилась от обязанностей в вопросе выделения средств Евросоюза Вильнюсскому региону, поскольку в нем проживает.



"Поскольку министр проживает в Вильнюсском регионе, она решила отстраниться, чтобы не возникало возможности вероятного конфликта частных и общественных интересов", – сказал BNS советник министра Божена Заровска-Жданович.



"Мы хотим, чтобы все было четко и прозрачно", – добавила она.



В среду Р. Тамашунене подала просьбу об ее отстранении от "участия в рассмотрении, подготовке или принятии решений, непосредственно связанных с распределением средств структурных фондов Евросоюза Вильнюсскому региону".



Премьер Саулюс Сквернялис в четверг удовлетворил просьбу министра и поручил министру юстиции Эльвинасу Янкявичюсу в данном случае выполнить функции главы МВД. Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене отстранилась от обязанностей в вопросе выделения средств Евросоюза Вильнюсскому региону, поскольку в нем проживает."Поскольку министр проживает в Вильнюсском регионе, она решила отстраниться, чтобы не возникало возможности вероятного конфликта частных и общественных интересов", – сказал BNS советник министра Божена Заровска-Жданович."Мы хотим, чтобы все было четко и прозрачно", – добавила она.В среду Р. Тамашунене подала просьбу об ее отстранении от "участия в рассмотрении, подготовке или принятии решений, непосредственно связанных с распределением средств структурных фондов Евросоюза Вильнюсскому региону".Премьер Саулюс Сквернялис в четверг удовлетворил просьбу министра и поручил министру юстиции Эльвинасу Янкявичюсу в данном случае выполнить функции главы МВД. До сих пор министры само отстранялись, лишь, когда требовалось принимать решения, связанные с бывшими местами работы их, их супругов или членов семей.



Только министр окружающей среды Кестутис Мажейка в июне прошлого года отстранился о решений по проекту строительства и развития системы сточных вод в Мариямпольском самоуправлении. Министр проживает в этом самоуправлении и был избран в сейм одномандатном округе Судувы.



Между тем, министр транспорта Ярослав Наркевич вызвал волну критики потому, что участвовал в принятии решений о распределении средств на асфальтирование дорог в Тракайском районе, где проживает и баллотируется. Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: премьер, интересы, министр География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии