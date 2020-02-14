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Глава МВД Литвы отстранилась от обязанностей в выделении средств ЕС Вильнюсскому региону



Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене отстранилась от обязанностей в вопросе выделения средств Евросоюза Вильнюсскому региону, поскольку в нем проживает.

"Поскольку министр проживает в Вильнюсском регионе, она решила отстраниться, чтобы не возникало возможности вероятного конфликта частных и общественных интересов", – сказал BNS советник министра Божена Заровска-Жданович.

"Мы хотим, чтобы все было четко и прозрачно", – добавила она.

В среду Р. Тамашунене подала просьбу об ее отстранении от "участия в рассмотрении, подготовке или принятии решений, непосредственно связанных с распределением средств структурных фондов Евросоюза Вильнюсскому региону".

Премьер Саулюс Сквернялис в четверг удовлетворил просьбу министра и поручил министру юстиции Эльвинасу Янкявичюсу в данном случае выполнить функции главы МВД.
До сих пор министры само отстранялись, лишь, когда требовалось принимать решения, связанные с бывшими местами работы их, их супругов или членов семей.

Только министр окружающей среды Кестутис Мажейка в июне прошлого года отстранился о решений по проекту строительства и развития системы сточных вод в Мариямпольском самоуправлении. Министр проживает в этом самоуправлении и был избран в сейм одномандатном округе Судувы.

Между тем, министр транспорта Ярослав Наркевич вызвал волну критики потому, что участвовал в принятии решений о распределении средств на асфальтирование дорог в Тракайском районе, где проживает и баллотируется.
Категории: экономика, политика, общество
Ключевые слова: премьер, интересы, министр
География: Литва
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добавлена сегодня, 14 февраля, 19:30

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