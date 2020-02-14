Центробанк Литвы предостерег жителей от нового вида мошенничества 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



Люди, потерявшие деньги после неудачных вложений, получают предложения вернуть хотя бы часть средств за плату. БЛ призывает не верить подобным "спасателям", сообщает



"Банк Литвы сталкивается со случаями, когда люди, потерявшие деньги после неудачных вложений, получают предложения вернуть хотя бы часть денег за плату. Не стоит питать иллюзий – это просто еще одна форма мошенничества", – говорится в сообщении пресс-службы.



Специалисты Центробанка подчеркнули, что подобным "спасателям" нельзя доверять, поскольку они цинично используют надежды людей вернуть утерянные средства. При этом мошенники, как правило, знают историю инвестиций человека, размер потерянной суммы и обещают вернуть часть денег за вознаграждение. Как правило, это процент от вложенных средств. Люди, потерявшие деньги после неудачных вложений, получают предложения вернуть хотя бы часть средств за плату. БЛ призывает не верить подобным "спасателям", сообщает Sputnik Литва . Центробанк Литвы предостерег граждан республики от мошенничества."Банк Литвы сталкивается со случаями, когда люди, потерявшие деньги после неудачных вложений, получают предложения вернуть хотя бы часть денег за плату. Не стоит питать иллюзий – это просто еще одна форма мошенничества", – говорится в сообщении пресс-службы.Специалисты Центробанка подчеркнули, что подобным "спасателям" нельзя доверять, поскольку они цинично используют надежды людей вернуть утерянные средства. При этом мошенники, как правило, знают историю инвестиций человека, размер потерянной суммы и обещают вернуть часть денег за вознаграждение. Как правило, это процент от вложенных средств. В результате потери обманутых людей могут вырасти еще больше.



Кроме того, как отметили в БЛ, мошенники используют популярные бизнес-платформы для создания поддельных сайтов интернет-магазинов и предлагают приобретать товары, которые ассоциируются с известными в Литве людьми.



"Через несколько секунд после посещения сайта такого магазина покупатель оказывается на странице, на которой предлагается инвестировать в рынки Forex или другие особо рискованные финансовые инструменты", – отмечает Центробанк.



В настоящее время в черном списке Банка Литвы находятся 160 веб-сайтов, которые предлагают незаконные финансовые услуги.



В соответствии с рекомендациями Центробанка начинающим инвесторам предлагают не вкладывать средства в неизвестные продукты, проверять лицензию инвестиционной фирмы и необходимые разрешения, а также избегать предложений, которые обещают "мгновенное обогащение" и "отсутствие риска". lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: мошенники, банк География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии