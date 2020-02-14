Грибаускайте обсудила с Меркель потребности Литвы в дотациях Евросоюза 🔊 Воспроизвести © Photo : Prezidentė Dalia Grybauskaitė



Бывший лидер страны отметила, что привела главе ФРГ аргументы в поддержку финансовых интересов балтийской республики, сообщает



Встреча Грибаускайте и Меркель прошла в бундестаге. Отмечается, что политики поговорили о ситуации в Европе, а также обсудили переговорный вопрос по общему бюджету ЕС на семь лет (2021-2027) и интересы Литвы в них. Бывший лидер страны отметила, что привела главе ФРГ аргументы в поддержку финансовых интересов балтийской республики, сообщает Sputnik Литва . Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с канцлером Германии Ангелой Меркель потребности балтийской республики при распределении бюджета Европейского союза на ближайшие семь лет, сообщается на официальном сайте балтийского экс-лидера.Встреча Грибаускайте и Меркель прошла в бундестаге. Отмечается, что политики поговорили о ситуации в Европе, а также обсудили переговорный вопрос по общему бюджету ЕС на семь лет (2021-2027) и интересы Литвы в них. Грибаускайте подчеркнула, что привела Меркель аргументы в поддержку финансовых потребностей Литвы.



Ранее стало известно, что с 2021 года Брюссель намерен урезать дотации странам Балтии, что сильно ударит по фермерам и важным инфраструктурным проектам, в числе которых Rail Baltica и синхронизация энергосистем республики с континентальной Европой. Литва считает предложения по новому бюджету неприемлемыми. Речь идет о сокращении дотаций на политику сплочения и сельское хозяйство.



Проект многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы предполагает сокращение средств Фонда сплочения. Таким образом, дотации Литве могут уменьшиться на 27 процентов.



Советник действующего литовского президента Симонас Крепшта пообещал, что республика будет вести активные переговоры, чтобы улучшить ситуацию.



В интервью Sputnik Литва политический аналитик Александр Носович отмечал, что вся деятельность балтийских властей сводится к тому, чтобы придумывать проекты, с помощью которых можно получить европейские гранты. Однако, как считает эксперт, им это не удастся, поскольку в Брюсселе считают, что страны новой Европы уже получили достаточное финансирование. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: помощь, встреча, Грибаускайте, Меркель География: Литва — статья прочитана 194 раза Комментарии