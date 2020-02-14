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В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев Пакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV


Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

"Получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
РИА Новости
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия
География: Россия
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добавлена сегодня, 14 февраля, 13:00

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