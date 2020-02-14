В Северной Корее расстреляли чиновника из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести фото: pixabay.com



Посетивший Китай северокорейский торговый чиновник был расстрелян за нарушение карантина после возвращения в КНДР, сообщает



Чиновник был помещен в карантин, - так теперь в КНДР поступают с гражданами, посещающими соседнюю страну. За нарушение закона мужчину приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение.



Также сообщается, что еще один северокорейский чиновник был сослан на отдаленную ферму после того, как пытался скрыть факт посещения Китая. Северная Корея предприняла самые жесткие карантинные меры, почти полностью перекрыв границу с КНР. Ни одного случая заболевания коронавирусом в КНДР до сих пор не зафиксировано.



В Китае тем временем число заболевших коронавирусом достигло 60 тысяч, 1367 человек погибли. Посетивший Китай северокорейский торговый чиновник был расстрелян за нарушение карантина после возвращения в КНДР, сообщает МК и Daily Mail со ссылкой на корейские СМИ. Газета Donga уточняет, что мужчина покинул карантин и направился в общественную баню. Стоит напомнить, что в отношении посещающих Китай граждан КНДР введены военные законы для обеспечения безопасности страны.Чиновник был помещен в карантин, - так теперь в КНДР поступают с гражданами, посещающими соседнюю страну. За нарушение закона мужчину приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение.Также сообщается, что еще один северокорейский чиновник был сослан на отдаленную ферму после того, как пытался скрыть факт посещения Китая. Северная Корея предприняла самые жесткие карантинные меры, почти полностью перекрыв границу с КНР. Ни одного случая заболевания коронавирусом в КНДР до сих пор не зафиксировано.В Китае тем временем число заболевших коронавирусом достигло 60 тысяч, 1367 человек погибли. mk.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, КНДР, пандемия — статья прочитана 139 раз Комментарии