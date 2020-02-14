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В Варшаве анонсировали встречу глав МИД Польши и России
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польский и российский министры иностранных дел Яцек Чапутович и Сергей Лавров проведут встречу в ближайшее время, сообщает RT.
По его словам, встреча будет касаться 80-й годовщины катынской трагедии и десятой годовщины авиакатастрофы в Смоленской области, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский.
«В ближайшее время состоится встреча господина министра Яцека Чапутовича с господином министром Сергеем Лавровым, во время которой господа министры будут разговаривать о возможной организации этих мероприятий», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в канцелярии польского премьер-министра сообщили, что Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб Качиньский.
Самолёт Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 человек.
russian.rt.com
География: Польша
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