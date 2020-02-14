СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году 🔊 Воспроизвести Фото: родина-моя.рф







Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году запросили у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к этому преступлению. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Светланы Петренко, опубликованном на сайте СКР в пятницу, 14 февраля.



По данным СК, в период 1942–1943 годов для исполнения карательных операций против граждан СССР в Краснодарский край была направлена Зондеркоманда СС-10 «а», которую возглавлял доктор Курт Кристман. Оберлендер служил в этой организации СС переводчиком. У группы были на вооружении мобильные газовые камеры. В результате 9 и 10 октября 1942 года Зондеркоманда убила воспитанников детского дома в городе Ейске. В преступлении, по данным следствия, участвовали начальник ейского гестапо обер-лейтенант Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штраух. По данным СК, в период 1942–1943 годов для исполнения карательных операций против граждан СССР в Краснодарский край была направлена Зондеркоманда СС-10 «а», которую возглавлял доктор Курт Кристман. Оберлендер служил в этой организации СС переводчиком. У группы были на вооружении мобильные газовые камеры. В результате 9 и 10 октября 1942 года Зондеркоманда убила воспитанников детского дома в городе Ейске. В преступлении, по данным следствия, участвовали начальник ейского гестапо обер-лейтенант Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штраух. СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев по ст. 357 УК РФ 30 октября 2019 года. В ходе его расследования выяснилось, что в декабре Верховный суд Канады лишил Оберлендера гражданства, выданного ему ранее. Он скрыл от властей этой страны, что участвовал в деятельности указанного фашистского подразделения.



В 1940-х и 1960-х годах несколько переводчиков и других участников Зондеркоманды СС-10 «а» задержали и осудили. Они дали признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения. Однако Оберлендер скрылся от органов предварительного следствия после капитуляции Германии и избежал уголовной ответственности.



Теперь СКР, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает обстоятельства участия Оберлендера в составе Зондеркоманды. Согласно Уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны являются преступлениями против человечности без срока давности.



Архивные документы с информацией о фашистах, которые убили 214 воспитанников местного детского дома, предоставили сотрудники Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова по запросу СК РФ в конце октября 2019 года. Детские останки обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.



Источник: "Известия" Категории: в Европе, история Ключевые слова: Следственный комитет России, Ейский детский дом, Гельмут Оберлендер, Ейск — статья прочитана 148 раз Комментарии