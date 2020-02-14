Монетный двор Литвы работает убыточно. Будет решаться вопрос о его будущем СМИ 🔊 Воспроизвести



Поскольку Монетный двор Литвы работает убыточно, будет решаться вопрос о его будущем – до середины этого года планируется получить результаты исследования, которое покажет, перспективно ли это предприятие, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



"Мы не можем больше ждать. В данный момент мы готовим условия для исследования о дальнейшей деятельности. Вариантов много – от приватизации, разделения, продажи недвижимого имущества или бизнеса. Я считаю, что после этого анализа у нас будут конкретные предложения акционеру", – цитируются слова председателя Монетного двора Линаса Черешки.



В 2018 году Монетный двор понес убытки в размере 42,5 тыс. евро, а в первом квартале 2019 года предналоговые убытки выросли до 0,5 млн евро. Результаты всего прошлого года еще проверяются аудитом, однако Л. Черешка утверждает, что год завершен с убытками.



100% акций монетного двора принадлежит государству, ими на правах доверия владеет Банк Литвы (Центробанк). Поскольку Монетный двор Литвы работает убыточно, будет решаться вопрос о его будущем – до середины этого года планируется получить результаты исследования, которое покажет, перспективно ли это предприятие, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios."Мы не можем больше ждать. В данный момент мы готовим условия для исследования о дальнейшей деятельности. Вариантов много – от приватизации, разделения, продажи недвижимого имущества или бизнеса. Я считаю, что после этого анализа у нас будут конкретные предложения акционеру", – цитируются слова председателя Монетного двора Линаса Черешки.В 2018 году Монетный двор понес убытки в размере 42,5 тыс. евро, а в первом квартале 2019 года предналоговые убытки выросли до 0,5 млн евро. Результаты всего прошлого года еще проверяются аудитом, однако Л. Черешка утверждает, что год завершен с убытками.100% акций монетного двора принадлежит государству, ими на правах доверия владеет Банк Литвы (Центробанк). BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: реорганизация, убытки, приватизация, рентабельность, монетный двор География: Литва — статья прочитана 211 раз Комментарии