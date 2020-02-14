Президент Литвы отправляется на Мюнхенскую конференцию по безопасности 🔊 Воспроизвести



В пятницу литовский президент Гитанас Науседа посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, где примет участие в дискуссии о пребывании военных НАТО на территории Балтийских стран и представит Литву иностранным инвесторам.



В Мюнхен также отправляются министры иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс и Раймундас Кароблис.



Г. Науседа проведет в Мюнхене полдня, он примет участие в мероприятии открытия конференции и в дискуссии на тему безопасности Балтийских стран, где выступит со вступительной речью.



"На конференции я намерен напомнить мировым лидерам о ситуации в сфере безопасности Балтийского региона и вызовах, которые создают угрозы. Мы обсудим необходимость укрепления сдерживания и обороны, основополагающую роль НАТО в обеспечении безопасности трансатлантического пространства", – отметил Г. Науседа в пресс-релизе. В пятницу литовский президент Гитанас Науседа посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, где примет участие в дискуссии о пребывании военных НАТО на территории Балтийских стран и представит Литву иностранным инвесторам.В Мюнхен также отправляются министры иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс и Раймундас Кароблис.Г. Науседа проведет в Мюнхене полдня, он примет участие в мероприятии открытия конференции и в дискуссии на тему безопасности Балтийских стран, где выступит со вступительной речью."На конференции я намерен напомнить мировым лидерам о ситуации в сфере безопасности Балтийского региона и вызовах, которые создают угрозы. Мы обсудим необходимость укрепления сдерживания и обороны, основополагающую роль НАТО в обеспечении безопасности трансатлантического пространства", – отметил Г. Науседа в пресс-релизе. В рамках конференции у президента запланированы две двухсторонние встречи – с канадским премьером Джастином Трюдо и президентом Северной Македонии Стево Пендаровским.



На встрече с канадским премьером планируется обсудить угрозы России, а также ситуацию в Украине. Между тем, на встрече с президентом Северной Македонии речь пойдет о стремлении этой страны вступить в Евросоюз. На этих встречах также планируется обсудить и двухстороннее сотрудничество.



Г. Науседа также примет участие в дискуссии с инвесторами, планируется встреча с главой германского производителя автомобилей BMW Оливером Ципсе.



"Потенциальным инвесторам будут представлены достижения Литвы в финансовом, лазерном, информационном секторах, в сфере наук о жизни, будет акцентироваться благоприятная инфраструктура для учреждения стартапов и эффективного развития бизнеса", – отметила администрация президента.



В 56-ой Мюнхенской конференции по безопасности примут участие более 500 мировых лидеров в сферах политики, бизнеса, академического сообщества, на конференцию также прибудет президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, основатель социальной сети "Фейсбук" Марк Цукенберг. BNS Категории: в мире, политика Ключевые слова: безопасность, конференция, Науседа География: Литва — статья прочитана 197 раз Комментарии